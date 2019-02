Wir können jetzt schon sagen, dass der Battle Royale-Shooter Apex Legends zu den ganz großen Überraschungshits des noch jungen Jahres gehört. Innerhalb von nur drei Tagen erreichte Respawns Free-to-Play-Titel über 10 Millionen Spieler und bislang ist kein Abflauen des Hypes zu erkennen. Aber das heißt nicht, dass Fans keine Kritik an Apex Legends zu äußern hätten.

Weitere Modi gefordert: So sehr das Teamplay und die verschiedenen Helden auch gelobt werden, so ist dennoch nicht jeder Spieler zufrieden damit, dass jedes Match zwangsläufig in Dreier-Squads stattfinden muss. Schon seit dem Launch fordern Fans eine Möglichkeit, allein oder eben zu zweit zu spielen. Und wie es aussieht, könnte dieser Wunsch bald wahr werden.

Der Twitter-Account ApexUpdate, der sich auf den neuen Battle Royale-Shooter spezialisiert hat, postete einen Ausschnitt aus den Spieldaten, der weitere Modi aufzeigt.

LEAK:



Solo & Duo game modes found in the game files! No information about when they will be released, but we may see them very soon. pic.twitter.com/XYz8KlXeeh