Die Bosse von Arc Raiders zeigen, wie schwer das Balancing des Extraction-Shooters für die Entwickler ist

Die Kämpfe gegen riesige Arcs sind eines der Highlights von Arc Raiders.

Arc Raiders ist eine der erfrischendsten Shooter-Erfahrungen der letzten Jahre, was sich auch an konstant starken Spielerzahlen widerspiegelt. Dass so viele verschiedene Herangehensweisen im Spiel möglich sind, macht das Balancing für die Entwickler*innen allerdings nicht einfacher.

Ein schmaler Grat zwischen Anspruch und Belohnung

In der Welt von Arc Raiders gibt es Robotergegner in verschiedenen Größen und Formen. Besonders beeindruckend sind die Königin und Matriarchin, die nur bei bestimmten Map-Events angetroffen werden können und als "Bossgegner" fungieren.

Alleine braucht man sich diesen waffenstarrenden Killerbots gar nicht erst in den Weg stellen. Wenn die Spieler*innen aber zusammenarbeiten, wird der Kampf mitunter sogar zu einfach. Der Loot ist zwar sehr hochwertig, aber auch nur in geringen Mengen vorhanden.

Wie schwer es ist, solche Erfahrungen in einem Spiel wie Arc Raiders auszubalancieren, verrät der Design Director von Embark, Virgil Watkins, in einem Interview mit PCGamer:

Auch wenn [Königinnen und Matriarchinnen] riesig und tödlich sind, sind sie nicht dafür gedacht, dass der gesamte Server gegen sie antritt und gleichermaßen belohnt wird. Es ist eher so gedacht, dass ein paar engagierte Squads vielleicht zusammenarbeiten und sich gleichzeitig mit anderen Spielern auseinandersetzen.

Das Problem liegt also gewissermaßen in der Entscheidungsfreiheit der Spieler*innen. Schon seit Release gibt es unzählige Raider im Spiel, die quasi gar kein Interesse an PvP haben und lieber mit anderen zusammenarbeiten.

Wenn sich also erfahrene Raider mit Top-Ausrüstung zusammenschließen, ist der Bosskampf in wenigen Minuten vorbei. Kämpfe um den Loot gibt es auf "freundlichen" Servern zudem auch nur selten. Die Roboter müssten also theoretisch deutlich stärker werden.

Gleichzeitig gibt es aber eben auch Runden, in denen nicht zusammengearbeitet wird und sich die Spieler*innen auch noch gegenseitig auflauern. Wären die Arcs also noch viel stärker, könnten sie von solchen Raidern im Grunde gar nicht mehr erledigt werden.

Laut Watkins stehen die Events mit der Königin und der Matriarchin genauso unter Beobachtung wie etwa der Bunker oder das verschlossene Tor. Auch diese Events sind auf maximale Spannung ausgelegt, werden durch die Zusammenarbeit der Spieler*innen aber nahezu trivial.

Wie steht ihr dazu? Wünscht ihr euch größere Herausforderungen in Arc Raiders?