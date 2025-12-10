ARC Raiders-Fan hängt seit Wochen wegen eines Bugs auf Stufe 2 der Expedition fest und wartet immer noch verzweifelt auf einen Fix

In ARC Raiders öffnet schon bald das erste Expeditions-Fenster.

ARC Raiders ist noch immer ein echter Hit. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Probleme gibt. Beispielsweise müssen noch ein paar größere und kleinere Bugs von den Entwickler*innen gefixt werden. Und einer davon ist besonders ärgerlich.

Expeditions-Fortschritt funktioniert nicht

In ARC Raiders dreht sich aktuell nahezu alles um das bevorstehende Expeditions-Fenster. Ab dem 17. Dezember können alle Raider, die die Expedition abgeschlossen haben, für kurze Zeit entscheiden, ob sie ihre Charaktere in den Ruhestand schicken wollen.

0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Autoplay

Bei der Mechanik handelt es sich quasi um einen freiwilligen Wipe. Wer im Spiel alles erlebt und abgeschlossen hat, kann so die meisten Fortschritte zurücksetzen und nochmal fast von vorne anfangen. Im Gegenzug gibt es ein paar exklusive Belohnungen und temporäre Boosts.

Die Expedition wird ab Level 20 freigeschaltet. Raider müssen dabei einen futuristischen Wohnwagen in fünf Stufen aus unterschiedlichen Materialien zusammenbauen. Die Suche danach schickt euch quer über alle Maps und gehört zu den Hauptaufgaben im Endgame des Extraction-Shooters.

Der Reddit-User "Mrpityoka77" wird dieses Expeditions-Fenster höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Das liegt aber nicht daran, dass ihm die Belohnungen dafür nicht ausreichen. Sondern an einem fiesen Bug, der ihn am Abschluss hindert.

Wie er in einem aktuellen Reddit-Post erzählt, hat er schon seit 34 Tagen die zweite Stufe der Expedition eigentlich abgeschlossen, allerdings wird die dritte Stufe einfach nicht freigeschaltet. Er hat den Bug im Discord von Embark eingereicht und ist scheinbar nicht der einzige, der den Fehler hat.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der User erzählt weiter, dass er alle benötigten Materialien für die folgenden Stufen schon gesammelt hat, was angesichts des begrenzten Inventarplatzes eine echte Leistung ist. Solange der Bug aber nicht gefixt wird, kann er die Expedition nicht abschließen.

In den Kommentaren gibt es viel Mitleid von anderen Usern, die hoffen, dass der Fehler so bald wie möglich entfernt wird und der User eventuell doch noch die Möglichkeit bekommt, an der Expedition teilzunehmen.

Die einzig gute Nachricht ist, dass es solche Expeditions-Fenster etwa alle zwei Monate geben soll. Früher oder später wird der Bug also vermutlich gefixt und die Reise kann doch noch beginnen. Für die jetzt betroffenen User ist das aber sicher nur ein schwacher Trost.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Expedition schon abgeschlossen und werdet ihr das erste Fenster nutzen?