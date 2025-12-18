ARC Raiders-Spieler beweist in 200h Selbsttest: Wenn andere Spieler euch sofort killen, seid ihr selbst schuld - und die Devs deuten es auch an

Auf wen ihr in ARC Raiders trefft, hat offenbar mit eurem eigenen Verhalten zu tun.

Matches in ARC Raiders können sich ganz schön unterschiedlich anfühlen. In manchen Runden arbeitet die ganze Lobby zusammen, in anderen wird nur aufeinander geschossen. Offenbar hat euer eigenes Verhalten einen Einfluss darauf, was ihr öfter erlebt.

Matchmaking auf Basis eures Verhaltens

Unter den Spieler*innen wird schon länger darüber diskutiert, wie das Matchmaking in ARC Raiders funktioniert. Teilweise wurde vermutet, dass das ausgerüstete Loadout eine wichtige Rolle spielt, das wurde von Embark allerdings schon verneint.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Autoplay

Zudem hält sich seit dem Release hartnäckig die Theorie, dass das eigene Verhalten einen Einfluss darauf hat, mit welchen Spieler*innen man in einer Runde landet. Die Idee ist, dass "freundliche" Raider auch eher mit "freundlichen" Raidern gematcht werden, während eiskalter Killer mit eben solchen spielen "müssen".

In einem Interview mit PCGamer hat der Art Director Robert Sammelin das zumindest angedeutet. Er sagte:

Wir analysieren das Verhalten und matchen dementsprechend.

Ein besonders genauer Einblick ist das natürlich nicht. Der YouTuber Domi wollte es nicht dabei belassen und hat deshalb einen Selbsttest gewagt. Er hat sich zwei Accounts erstellt. Auf einem spielt er immer "friendly", schießt also nicht auf andere Spieler*innen, auf dem anderen geht er voll auf PvP.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Insgesamt hat er weit über 200 Stunden im Extraction-Shooter gesammelt. Die Ergebnisse des Tests sind seiner Meinung nach eindeutig. Der PvP-Account landet fast ausschließlich in Matches, in denen auch die anderen Spieler*innen alle sofort schießen, wenn sie andere Raider erblicken.

Der "freundliche" Account landet hingegen vor allem in Matches, in denen die Leute miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und gemeinsam gegen die Maschinen kämpfen. So wie es aussieht, hat das eigene Verhalten also tatsächlich starke Auswirkungen.

Spannend bleibt das Spiel aber natürlich trotzdem. Immerhin gibt es keine Garantie dafür, dass andere immer freundlich sind und es gibt sicher auch viele Spieler*innen, die weder ausschließlich freundlich noch ausschließlich aggressiv spielen.

Wo würdet ihr euch einordnen? Nutzt ihr PvP in ARC Raiders oder spielt ihr selbst eher zurückhaltend?