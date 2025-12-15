Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht

Sind die Arc Raiders-Server gerade down? Wir geben euch hier Infos zum aktuellen Status.

Endlich hat das Warten auf den Release von ARC Raiders ein Ende. In wenigen Stunden erscheint der Extraction-Shooter für PS5, Xbox Series X/S und PC. Alles Wichtige zur Veröffentlichung fassen wir hier im Artikel für euch zusammen – und da ein solch heiß ersehnter Release oftmals nicht ganz ohne Probleme abläuft, werden wir den Server-Start live für euch begleiten.

Aktuelle ARC Raiders-Server-Probleme im Live-Ticker

14:10 Uhr Seit Samstagabend gibt es bei ARC Raiders vereinzelt Probleme mit dem Matchmaking. Einige Spieler*innen warten mehrere Minuten, bis ein Match gefunden wird. Auf dem offiziellen Discord haben die Entwickler*innen gestern Abend bestätigt, dass es weiterhin zu Problemen kommt. Aktuell sei man noch auf der Suche nach der Ursache des Fehlers. Bleibt zu hoffen, dass das Problem bis zum 16. Dezember, wenn das Cold-Snap-Update erscheinen soll, behoben ist. 21:30 Uhr Die meisten können mittlerweile wieder normal spielen. Falls ihr schon lange in der Warteschlange seid, dann solltet ihr vielleicht das Spiel am besten noch einmal neu starten und es erneut probieren. Ansonsten werden wir uns hier noch einmal bei euch melden, falls es noch einmal signifikante Probleme geben sollte. 21:06 Uhr Mittlerweile scheinen sich die Probleme etwas zu beruhigen, zumindest so lange ihr auf die Server an sich kommt. Denn es gibt weiterhin lange Warteschlangen und viele bleiben auch einfach unendlich lang in der Warteschlange hängen, während andere nach wenigen Minuten reinkommen. 20:53 Uhr Es gibt weiter viele gemischte Berichte. Was auf jeden Fall sicher ist, dass jeder erst einmal durch eine sehr lange Warteschlange muss, wenn ihr das Spiel jetzt erst startet. Danach kommen manche auf die Server, andere nicht und kommen sofort wieder an den Anfang der Warteschlange. Aber auch wenn ihr drin seid, ist nicht alles gut. Auch da häufen sich Probleme mit dem Matchmaking und entweder ihr kommt gar nicht in eine Runde oder ihr werdet zufällig einem anderen Squad zugeteilt. 20:37 Uhr Kurz bevor die Probleme angefangen haben, hat das Spiel allein auf Steam einen neuen Rekord geknackt und es gab über 330.000 gleichzeitige Spieler*innen auf dem Server. Dazu kommen natürlich auch noch mehr, die über andere Plattformen wie PlayStation oder Xbox spielen. Vielleicht sind die Server auch unter der Last des Erfolgs von Arc Raiders zusammengebrochen. 20:32 Uhr Die aktuelle Wartezeit um überhaupt ins Spiel zu kommen und da dann nicht viel machen zu können, liegt derzeit bei mindestens 10 Minuten. 20:29 Uhr Eine offizielle Ansage seitens der Entwickler gibt es aktuell noch nicht. Auf Reddit hingegen gibt es auch Berichte von vielen, die nach den Warteschlangen auf die Server kommen und zumindest Solo das Matchmaking starten können, dann aber einem zufälligen Squad hinzugefügt werden. Squads mit Freunde hingegen scheinen derzeit komplett nicht zu funktionieren. 20:23 Uhr Es gibt aktuell unterschiedliche Meldungen, dass manche Spieler*innen auf die Server kommen, andere kommen gar nicht drauf. Aber dazu kommen viele Berichte, dass die, die auf dem Server sind, nicht dem Matchmaking beitreten können. 20:21 Uhr Seit etwa einer halben Stunde gibt es Server-Probleme und Fehler beim Matchmaking. Wir sammeln aktuell die Infos zusammen und halten euch hier auf dem Laufenden.

16:18 Uhr Xbox-Version ist live Gut sechs Stunden nach dem Release ist jetzt auch die Standard-Version auf Xbox freigeschaltet. Da ansonsten alles wunderbar funktioniert, beenden wir den Ticker und wünschen euch ganz viel Spaß mit ARC Raiders. 14:45 Uhr Server-Status Während ihr auf PS5 und PC größtenteils reibungslos spielen könnt, kämpft ARC Raiders auf Xbox mit Problemen. Alle mit der Standard-Edition schauen auch vier Stunden nach dem Release noch immer in die Röhre. Ein neues Entwickler-Update gibt es leider nicht. 13:50 Uhr Während die Spielerzahlen auf Steam mittlerweile auf 157.000 geschossen sind, haben wir auf Reddit einen cleveren Tipp fürs Tutorial gefunden:

13:00 Uhr Die weiterhin anhaltenden Probleme auf Xbox betreffen scheinbar nur diejenigen unter euch, die sich die Standard-Version gekauft haben. Habt ihr die Deluxe Edition vorbestellt, könnt ihr spielen. 11:44 Uhr Während auf Steam mittlerweile 137.000 Leute im Spiel sind, gibt es ein offizielles Update zur Xbox-Version. Entwickler Embark arbeitet derweil mit Microsoft daran, dass die Version so schnell wie möglich live geht:

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit-Inhalt

11:32 Uhr Keine Probleme auf PS5 Wir konnten soeben unsere erste Runde spielen und kamen auch direkt auf die Server. Bislang scheint der Start auf PS5 reibungslos zu verlaufen. 11:00 Uhr Auf Xbox scheint sich der Release wohl zu verzögern... 10:41 Uhr Laut SteamDB sind bereits 65.000 Leute im Spiel. Die Wartezeiten halten sich aktuell noch in Grenzen und ihr solltet in wenigen Minuten auf die Server kommen. 10:30 Uhr Und los geht's! ARC Raiders ist da! Wir versuchen uns schnellstmöglich einen Überblick zu verschaffen, wie es um die Server steht. 09:52 Uhr Längere Warteschlangen befürchtet Wollt ihr direkt zum Start loslegen, solltet ihr mit Warteschlangen rechnen. Grund ist der, dass die Server gestaffelt bis zum Mittag hochgefahren werden. 07:38 Uhr Moin ihr Lieben! Läuft alles wie geplant, gehen die ARC-Server in drei Stunden live. Da wir selbst noch nicht in die finale Version schauen konnten, sind wir schon sehr gespannt auf den Release.

Release: Wann startet ARC Raiders?

Datum: 30. Oktober

30. Oktober Release-Uhrzeit: 10:30 Uhr deutscher Zeit

Die Server gehen auf allen Plattformen, also PS5, Xbox Series X/S und PC, zeitgleich online. Einen Early Access gib es nicht.

Preload: Kann ich ARC Raiders schon herunterladen?

Habt ihr ARC Raiders für 39,99 Euro vorbestellt, könnt ihr bereits den Download anwerfen.

Die Download-Größe können wir euch ebenfalls bereits verraten. Auf PC müsst ihr mit 30 GB rechnen, auf Konsolen sind es je nach Plattform ca. 10 GB weniger.

Hat ARC Raiders eigentlich Crossplay?

Hat es! Aktiviert ihr Crossplay, könnt ihr zusammen mit PC- und Konsolen-Spieler*innen zocken.

Reines Konsolen-Crossplay gibt es jedoch nicht. Deaktiviert ihr die Funktion in den Einstellungen, könnt ihr nur noch mit Personen spielen, die sich ARC Raiders für eure bevorzugte Plattform geholt haben.

Großer Hype um den Extraction-Shooter

Der postapokalyptische Third-Person-Shooter, den ihr sowohl solo als auch zusammen mit bis zu zwei weiteren Personen zocken könnt, hat sich in mehreren Testphasen zum regelrechten Hype-Spiel gemausert. Nicht zuletzt die überwiegend positiv aufgenommene Open-Beta im Oktober hat dafür gesorgt, dass der Extraction-Shooter auf die Wishlist von vielen Spieler*innen gewandert ist.

Ob die Hatz nach überlebenswichtigen Ressourcen und die spannenden PvEvP-Kämpfe letzten Endes ihrem Hype gerecht werden, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Konntet ihr schon spielen und falls ja, wie ist euer Ersteindruck von der Release-Version?