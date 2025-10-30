Läuft gerade So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund
Lea Herfurtner, Dimitry Halley, Paul Aeils, Fabian Siegismund
29.11.2025 | 09:00 Uhr

Ob Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6, Escape from Duckov oder Arc Raiders: Wer auf Shooter steht, hat in diesem Herbst eine große Auswahl an neuen Titeln bekommen. Doch welche der Spiele können überzeugen, was tut sich gerade auf dem Shooter-Markt und wie geht es in Zukunft weiter? Diese Fragen will Moderatorin Lea mit Shooter Veteran Fabian Siegismund, dem Redaktionsleiter von Gamestar.de Dimi und Shooter-Experte Paul klären.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
