Arc Raiders schenkt euch nur heute Goldene Axt - Beeilt euch und loggt euch fix ein, wenn ihr es noch nicht getan habt

Der Höhenflug von Arc Raiders geht weiter. Der Extraction-Shooter konnte sich in nur zehn Wochen ganze 12.4 Millionen Mal verkaufen. Zur Feier des Erfolges können sich Spieler*innen ab sofort ein kostenloses Ingame-Item schnappen: die Gilded Pickaxe. Aber Beeilung! Das Raider-Tool gibt es nur heute.
So holt ihr euch die kostenlose Gilded Pickaxe für Arc Raiders
Wie bekomme ich die Gilded Pickaxe? Alle, die sich seit dem Arc Raiders-Launch mindestens einmal ins Spiel eingeloggt haben, können das Gratis-Ingame-Item seit heute um 11:00 Uhr sichern. Ihr findet es ganz einfach im Ingame-Postfach.
Link zum Twitter-Inhalt
Das dazugehörige Update ist bereits heute Vormittag erschienen, ihr müsstet die Pickaxe also bei euch vorfinden. Zumindest dann, wenn ihr euch zuvor bereits schon einmal ins Spiel eingeloggt habt.
Wer Arc Raiders noch gar nicht gezockt hat, sollte nicht trödeln. Ihr müsst euch bis zum 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr eingeloggt haben, um das kostenlose Gilded Pickaxe-Raider-Tool einzusacken.
Arc Raiders vom schwedischen Entwicklerstudio Embark Studios ist ursprünglich am 30. Oktober 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen. Der gefeierte Extraction-Shooter gewann bei den Game Awards 2025 den Preis für das beste Multiplayer-Spiel.
Erwartungen übertroffen: Fun-Fact, ursprünglich war die Gilded Pickaxe sogar als Geschenk für 10 Millionen verkaufte Exemplare angedacht, wie der Entwickler im oben eingebetteten X-/Twitter-Post mitteilt. Über die Feiertage hinweg konnte sich der Shooter offenbar noch einmal ordentlich absetzen.
Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Spielt ihr weiterhin Arc Raiders? Und werdet ihr euch das aktuelle Gratis-Item schnappen? Verratet es uns wie immer gerne unten in der Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.
