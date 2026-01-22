Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror

Da spielt man gerade noch Arc Raiders und ein falsches Wort später Dead by Daylight.

Arc Raiders erzählt seine besten Geschichten nicht über Cutscenes oder Quests, sondern über Begegnungen zwischen Spieler*innen. Manchmal sind sie überraschend angenehm, manchmal absurd komisch – und manchmal kippen sie schlagartig in etwas, das eher an einen Horrorfilm erinnert als an einen Shooter.

Vom freundlichen Helfer zum Albtraum

Streamer und YouTuber Tony Romero, online als Ayy_TonyRomero bekannt, versucht gerade mit wertvollem Loot aus einer Anlage zu entkommen. Vorsichtig fragt er einen anderen Raider, ob dieser freundlich gesinnt ist und ihm vielleicht beim Rauskommen helfen kann.

Die Antwort klingt beruhigend. Der fremde Spieler ist kooperativ, bietet sogar einen Raider Hatch Key an – ein seltener Gegenstand, mit dem man direkt in die eigene Basis zurückkehren kann, ohne einen Fahrstuhl zu benutzen.

Der eine Satz zu viel

Kurz bevor beide die Luke erreichen, fragt der Helfer beiläufig, was Tony denn so Gutes gefunden habe. Und hier passiert der Fehler. Tony erwähnt den Bauplan für die Tempest – eine der stärksten Waffen im Spiel.

Die Stimmung kippt sofort. Der andere Spieler bleibt stehen, dreht sich langsam um und zieht eine Schrotflinte. Ruhig sagt er nur: "Ich brauche den Bauplan".

Was folgt, ist keine Schießerei, sondern eine Verfolgung, die eher an einen Slasher-Film erinnert. Tony flieht durch die Anlage, während sein Verfolger ihm hinterherläuft und immer wieder leise wiederholt, dass er den Tempest-Bauplan braucht – und ihn sich holen wird.

Das Ende kommt, wie es kommen muss

Als Tony glaubt, entkommen zu sein, will er sich gerade verbinden. In diesem Moment öffnet sich neben ihm eine Tür. Dahinter steht der andere Spieler, wartend, ruhig – und beendet den Run mit einem einzigen Schuss.

Der Bauplan ist weg. Tony kann am Ende aber selbst darüber lachen, auch wenn der Verlust schmerzt.

Solche Momente sind genau der Grund, warum Arc Raiders gerade so viele Spieler*innen begeistert. Vertrauen, Gier und unberechenbare Raider lassen jede Runde eine neue Geschichte schreiben.

Habt ihr in Arc Raiders schon ähnliche Begegnungen erlebt – oder seid ihr bisher heil davongekommen?