Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung

Wer aktuell zwei großartige Spiele spielt, bekommt einen Skin gratis oben drauf.

Wer aktuell Arc Raiders spielt oder vielleicht gerade überlegt einzusteigen, kann sich jetzt einen kostenlosen Skin sichern – ganz ohne Echtgeld. Embark Studios belohnt Spieler*innen, die kurz bei The Finals reinschauen, mit einem kosmetischen Bonus für Arc Raiders.

So bekommt ihr den kostenlosen Skin

Der Weg zum Gratis-Outfit ist schnell erledigt. Ihr müsst lediglich The Finals herunterladen, euch mit eurem Embark-Account einloggen und losspielen. Wichtig ist, dass ihr denselben Account nutzt, den ihr auch für Arc Raiders verwendet.

Die Schritte im Überblick:

The Finals kostenlos auf Steam, PS5 oder Xbox laden

Mit eurem Embark-Account einloggen, den ihr auch für Arc Raiders nutzt

Drei Matches in einem beliebigen Modus absolvieren



Nach Abschluss wird euch der Skin automatisch in Arc Raiders gutgeschrieben. Eine separate Einlösung ist nicht nötig.

Was ist The Finals eigentlich?

The Finals stammt ebenfalls von Embark Studios und ist ein Free-to-play-Shooter mit Fokus auf Zerstörung und Teamplay. Mehrere Teams treten in schnellen Matches gegeneinander an, während ganze Gebäude einstürzen können. Statt klassischer Arenen stehen dynamische Spielshows im Mittelpunkt, die sich ständig verändern.

Der Titel hat sich seit Release eine aktive Community aufgebaut und eignet sich gut für kurze Sessions – was die Aktion auch für Arc-Raiders-Spieler*innen attraktiv macht, die nur wegen des Skins hineinschauen wollen.

Kleiner Bonus ohne großes Risiko

Drei Matches sind schnell gespielt, kosten nichts und bringen euch zumindest ein kosmetisches Extra für Arc Raiders. Aber seid gewarnt: The Finals braucht vielleicht nur drei Matches, um seine Krallen in euch zu schlagen.

Wie lange die Aktion läuft, wurde nicht näher kommuniziert. Wer den Skin haben möchte, sollte also lieber nicht zu lange warten.

Habt ihr The Finals ohnehin schon gespielt oder ist der kostenlose Skin ein guter Anlass um reinzuschauen?