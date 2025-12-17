Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung

Mit wenigen Matches schaltet ihr euch einen kostenlosen Skin für Arc Raiders frei.

Stephan Zielke
17.12.2025 | 17:00 Uhr

Wer aktuell zwei großartige Spiele spielt, bekommt einen Skin gratis oben drauf. Wer aktuell zwei großartige Spiele spielt, bekommt einen Skin gratis oben drauf.

Wer aktuell Arc Raiders spielt oder vielleicht gerade überlegt einzusteigen, kann sich jetzt einen kostenlosen Skin sichern – ganz ohne Echtgeld. Embark Studios belohnt Spieler*innen, die kurz bei The Finals reinschauen, mit einem kosmetischen Bonus für Arc Raiders.

So bekommt ihr den kostenlosen Skin

Der Weg zum Gratis-Outfit ist schnell erledigt. Ihr müsst lediglich The Finals herunterladen, euch mit eurem Embark-Account einloggen und losspielen. Wichtig ist, dass ihr denselben Account nutzt, den ihr auch für Arc Raiders verwendet.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Die Schritte im Überblick:

  • The Finals kostenlos auf Steam, PS5 oder Xbox laden
  • Mit eurem Embark-Account einloggen, den ihr auch für Arc Raiders nutzt
  • Drei Matches in einem beliebigen Modus absolvieren

Nach Abschluss wird euch der Skin automatisch in Arc Raiders gutgeschrieben. Eine separate Einlösung ist nicht nötig.

Was ist The Finals eigentlich?

The Finals stammt ebenfalls von Embark Studios und ist ein Free-to-play-Shooter mit Fokus auf Zerstörung und Teamplay. Mehrere Teams treten in schnellen Matches gegeneinander an, während ganze Gebäude einstürzen können. Statt klassischer Arenen stehen dynamische Spielshows im Mittelpunkt, die sich ständig verändern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Titel hat sich seit Release eine aktive Community aufgebaut und eignet sich gut für kurze Sessions – was die Aktion auch für Arc-Raiders-Spieler*innen attraktiv macht, die nur wegen des Skins hineinschauen wollen.

Kleiner Bonus ohne großes Risiko

Drei Matches sind schnell gespielt, kosten nichts und bringen euch zumindest ein kosmetisches Extra für Arc Raiders. Aber seid gewarnt: The Finals braucht vielleicht nur drei Matches, um seine Krallen in euch zu schlagen.

Wie lange die Aktion läuft, wurde nicht näher kommuniziert. Wer den Skin haben möchte, sollte also lieber nicht zu lange warten.

Habt ihr The Finals ohnehin schon gespielt oder ist der kostenlose Skin ein guter Anlass um reinzuschauen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung

vor einem Tag

Arc Raiders: Cold Snap-Update - Release, Uhrzeit, Server-Status und neue Inhalte des Winter-Patches

vor 2 Tagen

Ist ARC Raiders down? Aktueller Server-Status, Warteschlangen und Probleme mit Matchmaking in der Übersicht

vor einer Woche

ARC Raiders-Fan hängt seit Wochen wegen eines Bugs auf Stufe 2 der Expedition fest und wartet immer noch verzweifelt auf einen Fix

vor einer Woche

ARC Raiders-Camper wird erledigt, der andere Spieler freut sich - merkt aber im nächsten Moment, dass ihm eine Falle gestellt wurde, doch es ist schon zu spät
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung

vor 16 Minuten

Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung
Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt

vor 29 Minuten

Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt
Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt   1  

vor 4 Stunden

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt
mehr anzeigen