"Ich kann einfach nicht weitermachen": Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe

ARC Raiders ist auch 2026 noch extrem beliebt.

ARC Raiders hat einen großen Teil des Hypes auch über den Jahreswechsel bewahren können. Die neu vorgestellte Roadmap verspricht zudem spannende neue Inhalte in den kommenden Monaten. Für einen Raider kommt die aber offenbar zu spät.

Fan wirft nach über 300 Stunden hin

Die Zeit, die Spieler*innen in Arc Raiders verbringen, unterscheidet sich oft stark. Der Autor dieser Zeilen hat seit Ende Oktober 2025 etwa kaum etwas anderes gespielt und trotzdem "erst" knapp über 100 Stunden gesammelt. Andere haben in kürzerer Zeit das Vielfache an Spielzeit absolviert.

Dazu gehört beispielsweise der Reddit-User "Honest-Way-3048". Der hat schon knapp 20 Tage nach dem Release einen Post im ArcRaiders-Subreddit abgesetzt, in dem er angibt, nach über 300 Stunden dem Spiel den Rücken zuzukehren.

Es ist allerdings möglich, dass er schon vor dem Release an den verschiedenen Betas teilgenommen hat und diese Stunden dazuzählt. Unabhängig davon führt er aber vier Punkte an, die ihn dazu gebracht haben, die Raider-Handschuhe an den Nagel zu hängen:

Free-Loadouts und Spawn-Timing: Wer Free-Loadouts nutzt, hat den großen Vorteil, überhaupt nichts zu riskieren. Späte Spawns machen es denen, die "richtige" Loadouts nutzen, zusätzlich schwer.

Wer Free-Loadouts nutzt, hat den großen Vorteil, überhaupt nichts zu riskieren. Späte Spawns machen es denen, die "richtige" Loadouts nutzen, zusätzlich schwer. Kommunikation und Bugs: Embark kommuniziere nicht offen genug und kümmere sich nicht um Bugs.

Embark kommuniziere nicht offen genug und kümmere sich nicht um Bugs. Questdesign: Die Quests seien allesamt langweilig und die Belohnungen "lächerlich".

Die Quests seien allesamt langweilig und die Belohnungen "lächerlich". Blueprint-Handel und Projekte: Auch die fehlenden Richtlinien bei Blueprints stören ihn.

Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren wird viel über die hohe Stundenzahl diskutiert, wobei der User selbst der Meinung ist, dass 300+ Stunden in einem Spiel für 40 Euro ein hervorragender Deal sei. Die Kritikpunkte werden aber ebenfalls besprochen.

Auch aus heutiger Sicht sind diese nämlich zu großen Teilen noch fair. Das Questdesign ist tatsächlich nicht besonders aufregend und offizielle Aussagen zum Handel mit Blueprints gibt es ebenfalls nicht.

Späte Spawns und Free-Loadouts sind ebenfalls weiterhin Teil des Spiels, auch wenn die Entwickler*innen sich kürzlich dazu geäußert und das Respawn-System verteidigt haben.

Bei der Kommunikation und den Bug-Fixes gibt es sicher noch immer verschiedene Meinungen, hier hat Embark aber deutliche Fortschritte gemacht. Dank der neuen Roadmap wissen Spieler*innen ziemlich gut, was sie bis April 2026 erwartet. Bugs und Glitches werden zudem regelmäßig mit Updates gefixt.

Was haltet ihr davon? Wie viele Stunden habt ihr in ARC Raiders gesammelt?