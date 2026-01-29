ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

Mit dem neuen ARC Raiders-Update kam auch ein 1v3-Modus ins Spiel.

ARC Raiders ist wohl einer der merkwürdigsten Extraction-Shooter überhaupt. Obwohl viele Mechaniken darauf ausgelegt sind, dass sich die Spieler*innen gegenseitig bekriegen, sind viele freundlich und kollegial. Daran ändert auch ein neuer "Risiko"-Modus nichts.

Feiern statt Feuern

Am 27. Januar 2026 hat Embark das Headwinds-Update für ARC Raiders veröffentlicht. Das bringt zahlreiche neue Herausforderungen und Aufgaben und vor allem eine spannende Matchmaking-Option, bei der Solo-Raider gegen Teams antreten können.

Standardmäßig trennt ARC Raiders Solo-Spieler*innen von Duos und Trios, um Frust zu vermeiden. Mit der neuen Matchmaking-Option ändert sich das auf Wunsch. Wer mindestens Level 40 erreicht hat, kann sich so als Solo in Team-Matches versuchen.

Als Belohnung für das erhöhte Risiko gibt es einen XP-Bonus in Höhe von 20 Prozent. Die Solo-Raider sind dafür aber eben meistens in der Unterzahl, während Teams leichter überrascht werden können, weil Solos in der Regel deutlich leiser vorgehen können. Perfekt für spannende Runden.

ARC Raiders wäre aber natürlich nicht ARC Raiders, wenn nicht auch dieser besonders riskante Modus von freundlichen Spieler*innen bevölkert wäre. Der Reddit-User "Yuiiski" hat sich etwa an einer solchen Runde versucht und wurde direkt mal von einer kleinen Band in Empfang genommen.

Im Spiel gibt es mittlerweile nämlich neben einer Flöte auch Rasseln und sogar eine Gitarre. Als der User vermutlich sehr angestrengt auf die erste Gruppe trifft, wird er mit Musik empfangen. Einer der Raider singt sogar über den Voice-Chat.

Seht euch das Video am besten selbst an:

Der Clip hat schon nach weniger als einem Tag mehr als 6.000 Likes gesammelt und wird in den Kommentaren darunter wenig überraschend ziemlich abgefeiert. Besonders die Gesangseinlage wird dabei hervorgehoben, auch wenn die Lyrics nicht unbedingt Jugendfrei sind.

Generell wird auch darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Erfahrung in ARC Raiders sein kann. Entweder trifft man auf Leute, die nicht sprechen und sofort losballern, oder man stolpert in eine solche Musical-Einlage und tanzt zusammen mit irgendwelchen Fremden.

