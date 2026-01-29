ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

Embark versucht, das Risiko in ARC Raiders zu erhöhen, aber die Spieler*innen bleiben weiter freundlich.

Jonas Herrmann
29.01.2026 | 07:34 Uhr

Mit dem neuen ARC Raiders-Update kam auch ein 1v3-Modus ins Spiel. Mit dem neuen ARC Raiders-Update kam auch ein 1v3-Modus ins Spiel.

ARC Raiders ist wohl einer der merkwürdigsten Extraction-Shooter überhaupt. Obwohl viele Mechaniken darauf ausgelegt sind, dass sich die Spieler*innen gegenseitig bekriegen, sind viele freundlich und kollegial. Daran ändert auch ein neuer "Risiko"-Modus nichts.

Feiern statt Feuern

Am 27. Januar 2026 hat Embark das Headwinds-Update für ARC Raiders veröffentlicht. Das bringt zahlreiche neue Herausforderungen und Aufgaben und vor allem eine spannende Matchmaking-Option, bei der Solo-Raider gegen Teams antreten können.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Standardmäßig trennt ARC Raiders Solo-Spieler*innen von Duos und Trios, um Frust zu vermeiden. Mit der neuen Matchmaking-Option ändert sich das auf Wunsch. Wer mindestens Level 40 erreicht hat, kann sich so als Solo in Team-Matches versuchen.

Als Belohnung für das erhöhte Risiko gibt es einen XP-Bonus in Höhe von 20 Prozent. Die Solo-Raider sind dafür aber eben meistens in der Unterzahl, während Teams leichter überrascht werden können, weil Solos in der Regel deutlich leiser vorgehen können. Perfekt für spannende Runden.

Mehr zu Arc Raiders
"Ich kann einfach nicht weitermachen": Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe
von Jonas Herrmann
Neues Arc Raiders-Update hat einen fiesen Bug, der das Looten massiv einbremst
von Jonas Herrmann
"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird
von Jonas Herrmann

ARC Raiders wäre aber natürlich nicht ARC Raiders, wenn nicht auch dieser besonders riskante Modus von freundlichen Spieler*innen bevölkert wäre. Der Reddit-User "Yuiiski" hat sich etwa an einer solchen Runde versucht und wurde direkt mal von einer kleinen Band in Empfang genommen.

Im Spiel gibt es mittlerweile nämlich neben einer Flöte auch Rasseln und sogar eine Gitarre. Als der User vermutlich sehr angestrengt auf die erste Gruppe trifft, wird er mit Musik empfangen. Einer der Raider singt sogar über den Voice-Chat.

Seht euch das Video am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Clip hat schon nach weniger als einem Tag mehr als 6.000 Likes gesammelt und wird in den Kommentaren darunter wenig überraschend ziemlich abgefeiert. Besonders die Gesangseinlage wird dabei hervorgehoben, auch wenn die Lyrics nicht unbedingt Jugendfrei sind.

Generell wird auch darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Erfahrung in ARC Raiders sein kann. Entweder trifft man auf Leute, die nicht sprechen und sofort losballern, oder man stolpert in eine solche Musical-Einlage und tanzt zusammen mit irgendwelchen Fremden.

Wie spielt ihr ARC Raiders? Seid ihr eher freundlich oder aggressiv unterwegs?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

vor 12 Stunden

"Ich kann einfach nicht weitermachen": Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe

vor 20 Stunden

Neues Arc Raiders-Update hat einen fiesen Bug, der das Looten massiv einbremst

vor einem Tag

"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird

vor einem Tag

ARC Raiders Headwinds-Update kommt heute: Release-Uhrzeit, Inhalte und mehr im Liveticker
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Fallout 3-Spieler schafft es, als Kind aus Vault 101 zu flüchten und kämpft sich mit Partyhut durchs Ödland   4     1

vor 31 Minuten

Fallout 3-Spieler schafft es, als Kind aus Vault 101 zu flüchten und kämpft sich mit Partyhut durchs Ödland
Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen

vor 44 Minuten

Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen
ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

vor einer Stunde

ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party
Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen

vor einer Stunde

Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen
mehr anzeigen