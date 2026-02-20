Arc Raiders-Entwickler widerspricht der "Fan-Theorie": Es gibt keine Lobbys, die nur friedlich oder nur PvP sind

PvP ist in Arc Raiders immer eine Option.

Das Matchmaking kann in Arc Raiders zu sehr unterschiedlichen Runden führen. Schon länger ist klar, dass das Verhalten der Spieler*innen einen direkten Einfluss auf die Lobbyzuteilung hat. Das System ist dabei aber weniger starr, als viele denken.

"Aggression-Based Matchmaking" wird intern nicht genutzt

Der Begriff "Aggression-Based Matchmaking" oder "ABMM" ist in der Community von Arc Raiders entstanden, um die Besonderheiten des Matchmakings im Extraction-Shooter zu beschreiben.

Im Grunde geht es dabei darum, dass Arc Raiders auf sehr unterschiedliche Art und Weise gespielt werden kann. Manche Raider sehen den Titel eher als MMO-Koop-Erfahrung und schießen so gut wie nie auf Spieler*innen. Andere spielen Arc Raiders eher wie einen "klassischen" Multiplayer-Shooter und suchen aktiv nach PvP-Begegnungen.

Um möglichst allen Spieler*innen angenehme Runden zu ermöglichen, lässt Embark dieses Verhalten in das Matchmaking einfließen. Wer auf PvP aus ist, soll auf andere PvP-Fans treffen, wer "freundlich" spielt, soll hingegen auf andere "friedliche" Raider stoßen.

Virgil Watkins, der Design Director bei Embark, ist in einem Interview mit PCGamer auf diese Besonderheiten beim Matchmaking eingegangen. Laut Watkins ist das System deutlich fluider, als viele denken:

Ich glaube, die Leute empfinden es tatsächlich als unglaublich binär, und selbst wenn man nur einmal einen Raider erschießt, landet man automatisch in einer aggressiven Lobby. Aber so funktioniert es überhaupt nicht.

Der Begriff "Aggression-Based Matchmaking" wird im Studio zudem gar nicht benutzt, weil er eben nicht die Realität abbildet. Jede Lobby sei letztlich ein Mix aus verschiedenen Spielweisen, was nicht zuletzt daran liege, dass die Bedrohung durch PvP auch für Spannung sorgt.

Dass der Eindruck eines sehr eindeutigen Systems schnell entstehen kann, ist allerdings wenig überraschend. In Lobbys mit überwiegend "freundlichen" Raidern fallen PvP-Fans schnell auf und sind in der Unterzahl. Sie werden also seltener auf alles und jede*n schießen.

Wer als "freundlicher" Raider in einer PvP-lastigen Lobby landet, findet sich hingegen entweder schnell im Hauptmenü wieder oder wehrt sich und trägt so ungewollt dazu bei, dass es eben eine "PvP-Lobby" ist. Am Ende muss also jede*r die Veränderung sein, die er in der Welt von Arc Raiders sehen will.

Wie spielt ihr Arc Raiders? Seid ihr eher "freundlich" oder "aggressiv" unterwegs?