Assassin's Creed im Jahr 2090 - Red bringt laut bekanntem Insider wohl massiven Story-Umbruch

Die Assassin's Creed-Reihe bewegt sich oft in übersinnliche Gefilde, bald könnte auch noch die Zukunft dazu kommen.

Bei Assasin's Creed ist einiges in Bewegung: AC Mirage hat sich von den Mammut-RPG-Open Worlds der drei Vorgänger abgewandt und keine Gameplay-Passagen in der modernen Zeit enthalten. Die Veränderungen könnten aber bald noch sehr viel drastischer ausfallen. Laut Insidern spielt Assassin's Creed: Codename Red nämlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft.

Assassin's Creed: Red spielt teilweise in der Zukunft, sagen Insider und die wissen wohl auch schon, wann genau

Darum geht's: Dataminer haben in den Tiefen von AC Mirage eine Videosequenz gefunden, die aus dem fertigen Spiel gestrichen und als AC Neo-Teaser bezeichnet wurde. Darin unterhalten sich zwei Personen über einen "Great Shift", der aus ihrer Perspektive in grauer Vorzeit stattgefunden hat – im 21. Jahrhundert. Mehr dazu lest ihr hier:

Wenn ihr aber lieber nochmal einen Blick auf das Bagdad der Vergangenheit in AC Mirage werfen wollt:

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Jetzt gibt's wohl genauere Details: Der normalerweise ziemlich verlässliche Insider Tom Henderson von Insider Gaming hat mit einigen anonymen Quellen über diesen Dialog gesprochen. Sie haben ihm offenbar einige neue Informationen dazu verraten, wie es mit den Assassin's Creed-Segmenten weitergeht, die bisher in der modernen Welt gespielt haben.

AC Red spielt auch in der Zukunft: Während es sich bei AC Neo um einen anderen Arbeitstitel für Assassin's Creed: Codename Hexe handelt, heißt der nächste Franchise-Teil bisher Codename Red und spielt im Japan der Vergangenheit. Aber die Momente außerhalb des Animus werden laut den Quellen nicht mehr ausschließlich in unserer heutigen Zeit, sondern zum Großteil auch in der Zukunft spielen.

Genauer gesagt: 2090 bis 2099. Diesen Zeitraum nennen die anonymen Insider Gaming-Quellen jedenfalls. Das legt natürlich mehr oder weniger nahe, dass wir im nächsten Assassin's Creed genau diesen großen Shift erleben, über den in dem Teaser zu Hexe gesprochen wurde. Womöglich spielen dessen Teile außerhalb des Animus dann noch viel weiter in der Zukunft als 2099.

Alles in AC Infinity: Streng genommen sollen die modernen Gameplay-Passagen aber gar nicht mehr in den einzelnen Assassin's Creed-Teilen wie Red gespielt werden. Stattdessen wird die Geschichte außerhalb des eigentlichen Spiels und in Assassin's Creed Infinity erlebt werden. AC Infinity dient dabei als eine Art Hub-Welt für alles, was nicht in der Vergangenheit spielt.

Könnt ihr euch vielleicht sogar ein komplettes Assassin's Creed vorstellen, dass nur in der Zukunft stattfindet und gar nicht mehr in der Vergangenheit? Wie denkt ihr darüber?