Assassin's Creed Black Flag Remake: Ab jetzt Collector's Edition & Vorbesteller-Bonus sichern!

Ubisoft hat das Remake von Assassin's Creed Black Flag offiziell vorgestellt und auch gleich den Startschuss für die Vorbestellungen gegeben.

Lange Zeit war es nur ein Gerücht, nun ist es offiziell: Das Remake von Assassin's Creed: Black Flag kommt – und zwar schon sehr bald! Schon am 9. Juli 2026 soll die Neuauflage für PS5, Xbox Series und PC unter dem Titel Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheinen. Jetzt könnt ihr das Open-World-Spiel sowohl in der Standard- als auch in der Collector's Edition bei Amazon vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Bei Amazon bekommt ihr wie üblich eine Preisgarantie für Vorbesteller. Falls Assassin's Creed Black Flag Resynced bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr dadurch automatisch den besten Preis.

Das gilt übrigens auch für MediaMarkt, wo ihr das Spiel jetzt ebenfalls vorbestellen könnt:

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Was bieten die Collector's Edition und der Vorbesteller-Bonus?

Die Collector's Edition des AC Black Flag Remakes hat neben der Edward-Statue noch einiges mehr zu bieten.

Das Highlight der Collector's Edition von Assassin's Creed Black Flag Resynced ist fraglos die schicke, 31 cm hohe Statue der Hauptfigur Edward Kennedy. Sie hat jedoch noch einige weitere physische Extras zu bieten, darunter eine Stoffkarte der Spielwelt, das Logbuch mit Edwards Notizen, Edwards Metallbrosche, ein Shanty-Notenblatt und ein exklusives Steelbook.

Die Deluxe Edition von Assassin's Creed Black Flag Resynced gibt's nur digital. Den Vorbesteller-Bonus, den ihr oben rechts auf diesem Bild sehr, bekommt ihr jedoch bei allen Versionen.

Als digitale Extras sind in der Collector's Edition außerdem zwei DLC-Pakete enthalten, nämlich das Meisterassassine-Maritim-Paket und das Meisterassassine-Charakter-Paket. Diese beiden Pakete könnt ihr auch mit der nur digital verfügbaren Deluxe Edition bekommen, bei der ihr auf die physischen Extras verzichten müsst. Auch bei der Standard-Version bekommt ihr zudem Blackbeards blutrotes Paket mit einem Kostüm, einem Schwert und einer Pistole als Vorbesteller-Bonus:

Was kann das Assassin's Creed Black Flag Remake?

Dass das Black Flag Remake bessere Grafik liefert, versteht sich von selbst. Es soll aber noch mehr bieten.

Assassin's Creed Black Flag Resynced soll nicht einfach nur hübsche neue Grafik und technische Verbesserungen, sondern auch umfangreiche inhaltliche Änderungen bieten. Unter anderem soll es neue Charaktere und Geschichten, eine überarbeitete Gegenwarts-Story und ein neues Bewegungssystem für den im Original motorisch noch etwas beschränkten Edward geben. Mehr erfahrt ihr in diesen Artikeln:

Das ursprüngliche Assassin's Creed IV: Black Flag ist bis heute einer der beliebtesten Teile der Open-World-Reihe, weil es eine tolle Piraten-Atmosphäre bietet und mit den spannenden Action-Seeschlachten und der Verbesserung eures eigenen Schiffs beliebte neue Gameplay-Elemente eingeführt hat. Selbst das bald 13 Jahre alte Original ist heute noch immer eines der besten Piraten-Spiele, die ihr bekommen könnt.

Für alle Piraten-Fans, die Black Flag bislang unerklärlicherweise verpasst haben, dürfte es sich also auf jeden Fall lohnen, den Open-World-Hit mit dem Remake noch nachzuholen. Die Chancen stehen aber gut, dass die schicke neue Grafik und die übrigen Verbesserungen auch für Veteranen Grund genug für einen Neukauf und eine Rückkehr in die Karibik des frühen 18. Jahrhunderts sein werden.