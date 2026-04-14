Assassin's Creed 4 Black Flag-Remake: Neuer Leak verrät wohl kurz vor Enthüllung wichtige Änderungen an der Story

Eine geleakte Beschreibung verrät mutmaßlich mehr zum kommenden AC Black Flag Resynced.

Annika Bavendiek
14.04.2026 | 11:55 Uhr

Edward Kenway macht sich schon für sein Comeback bereit. Edward Kenway macht sich schon für sein Comeback bereit.

Nach schier unzähligen Leaks und Gerüchten hat Ubisoft im März endlich – wenn auch recht unspektakulär im Vorbeilaufen – bestätigt, dass mit Assassin's Creed Black Flag Resynced wirklich ein Remake von Teil 4 in Entwicklung ist.

Jetzt wird weiter gemunkelt, wann das Spiel offiziell vorgestellt und veröffentlicht wird. Angeblich steht die Enthüllung kurz bevor, aber warum darauf warten, wenn ein neuer Leak jetzt schon neue Informationen liefert?!

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Das AC Black Flag-Remake bringt mit völlig neuen Charakteren auch neue Story-Inhalte

Der besagte Leak klingt nicht nur spannend, sondern auch sehr wahrscheinlich. Um es aber trotzdem noch einmal einzuordnen: Bis auf Weiteres handelt es sich hierbei trotzdem nur um Gerüchte.

Da aber mit der IGRS das indonesische Spielebewertungssystem (ähnlich der USK in Deutschland) die Quelle des Lecks ist, wirkt es doch sehr wahrscheinlich, dass die durchgesickerte Beschreibung des Spiels stimmt:

Dieser Titel haucht einem Fanliebling neues Leben ein und bleibt dabei dem Geist des Originals treu. Er erzählt die Geschichte des charismatischen Piraten und Assassinen Edward Kenway, der im 18. Jahrhundert in der Karibik Abenteuer erlebt, mit Parkour-Einlagen in Städten und Seeschlachten auf der Suche nach Reichtum und Ruhm. Das modernisierte Spiel aus dem Jahr 2026 bietet eine Reihe neuer Charaktere und Geschichten.

Leider steht in dem IGRS-System nur 2026 als Release-Zeitraum und kein exaktes Datum – das würde den Leak noch ein Stück spannender machen. Aber auch so können wir aus der Beschreibung schon etwas Neues ableiten.

Während der erste Teil der Beschreibung altbekannte Informationen enthält, sollten wir uns auf den letzten Satz konzentrieren. Darin ist nämlich von "einer Reihe neuer Charaktere und Geschichten" die Rede.

Zusammen mit der Glaubwürdigkeit des Leaks klingt das ganz danach, als würden wir so einige neue Gesichter kennenlernen und neue Missionen mit Edward bestreiten, die entweder seinen Hintergrund oder den anderer Charaktere (z.B. Blackbeard oder Anne Bonny) ausbauen – und die womöglich der gesamten Geschichte einen leicht anderen Touch geben.

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Neue Story-Inhalte dieser Größenordnung würden durchaus Sinn ergeben. In Remakes werden nämlich gerne Inhalte eingebaut, die bei der Entwicklung des ursprünglichen Spiels aus diversen Gründen herausgestrichen wurden – der berühmte Cut Content. Aber auch gänzlich neu geschriebene Inhalte wären möglich.

So oder so erwarten uns wohl mehr Story-Missionen mit Edward und anderen, teils neuen Charakteren, während die Gegenwartsgeschichte wahrscheinlich gekürzt oder gar ganz gestrichen wurde. Gameplay-Verbesserungen und moderne Grafik zählen ebenfalls zu den Merkmalen des Remakes.

Wann AC Black Flag Resynced genau erscheint, hat Ubisoft noch nicht verraten, aber Gerüchten nach steht die Enthüllung kurz bevor und dürfte wahrscheinlich auch diese Frage beantworten.

Was denkt ihr darüber? Seht ihr den Leak als wahr an und würdet ihr euch über neue Charaktere und mehr Story-Missionen freuen?

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Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4: Black Flag

Genre: Action

Release: 22.11.2013 (PC, PS4, Xbox One, Wii U), 06.12.2019 (Switch), 29.10.2013 (PS3, Xbox 360)

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