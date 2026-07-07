Neue Jojo's Bizarre Adventure-Folgen haben Release: Endlich wissen wir, wann die nächsten Steel Ball Run-Episoden erscheinen

Schon bald geht es weiter!

Ihr sehnt euch nach neuen JoJo's Bizarre Adventure-Folgen? Eure Gebete wurden erhört: Die Steel Ball Run-Anime-Adaption geht im Herbst weiter. Jetzt gibt es endlich auch handfeste Termin-Infos, einen ersten Trailer zu Stage 2 und noch einiges mehr. Wir gehen rein.

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run geht am 25. September bei Netflix weiter

Dass Netflix die nächsten Folgen im Herbst ausstrahlen wird, war bereits bekannt, jetzt haben wir aber auch Gewissheit zum Termin, dem Release-Rhythmus und wie viele Folgen es geben wird. Auch inhaltlich bekommen wir neue Infos und den ersten Ausblick in Form des Steel Ball Run 2nd Stage-Trailers seht ihr hier:

2:01 Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure bei Netflix - seht hier den 2nd Stage-Trailer

Autoplay

Insgesamt stehen uns erst einmal 11 neue Folgen ins Haus. Die gehen dann wöchentlich bei Netflix online, und zwar immer freitags. Los geht es am 25. September. Allerdings könnt ihr euch auch schon auf die dritte Stage des Rennens freuen, die elf Episoden sollen nicht nur Stage 2 umfassen.

Darum geht's:

Steel Ball Run handelt von dem titelgebenden Rennen, bei dem diverse Reiter*innen 750 Meilen quer durch den wilden Westen reiten. Wir haben es hier mit einer alternativen Zeitlinie zu tun, die die Hauptcharaktere Johnny Joestar und Gyro Zeppeli im wilden Westen der Jahre 1890 und 1891 zeigt.

In Stage 2 des großen Steel Ball Runs bekommen sie es aber nicht nur mit dem gefährlichen Gebiet zu tun, das "die Handfläche des Teufels" genannt wird, sondern auch immer mehr mit den Machenschaften des Antagonisten Funny Valentine, der das Ganze ins Leben gerufen hat.

Im eigentlichen JoJo's Bizarre Adventure-Manga und -Anime ging es ursprünglich aber natürlich um die zwei verfeindeten Familien: die Joestars und Brandos. Beide haben sich seit einer gefühlten Ewigkeit und mehreren Generationen gegenseitig bekriegt und dabei unter anderem auch diverse übernatürliche Kräfte, die sogenannten Stands eingesetzt.

Schon allein die erste Episode der Steel Ball Run-Anime-Adaption hat sich im März größter Beliebtheit erfreut und wurde als einer der besten Animes direkt hinter Frieren gehandelt. Mittlerweile haben sich die Bewertungen auf Seiten wie MyAnimeList aber auf einem immer noch sehr guten, vierten Platz hinter Full Metal Alchemist: Brotherhood und Re:ZERO -Starting Life in Another World- Staffel 4 eingependelt.

Wie findet ihr den Trailer? Freut ihr euch auf die neuen Folgen?