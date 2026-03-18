Ubisoft wollte wohl Ezio in Assassin's Creed Hexe zurückbringen, der ist aber eigentlich zu der Zeit schon tot - so könnte er trotzdem sein Comeback feiern

Wie passt Ezio ist AC Hexe rein?

Seit Assassin's Creed Codename Hexe 2022 angekündigt wurde, hat Ubisoft sich nicht wirklich neue Informationen zum Spiel entlocken lassen. Dafür gibt es dann ja aber die bekannten Insider, die gerne das eine oder andere mutmaßliche Detail leaken.

Tom Henderson von InsiderGaming verriet etwa in einer Podcast-Folge, dass Ubisoft Ezio in AC Hexe einbauen wollte. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht: geht es nach der Timeline, wäre Ezio allerdings schon tot. Ganz ausgeschlossen wäre dieses Vorhaben aber dennoch nicht.

Ezios Auftritt in Hexe stellt Ubisoft vor ein Timeline-Problem

Laut Henderson sei es Ubisofts Plan gewesen, Ezio etwa in der Mitte der Story als Mentor für die Protagonistin Elsa einzubauen. Ob die Entwickler*innen weiter an dieser Idee festhalten oder doch verworfen haben, wisse er aktuell aber nicht. Das ändert aber nichts daran, dass diese Möglichkeit unlogisch wirkt – zumindest auf den ersten Blick.

13:52 Ezio Auditore da Firenze - Warum Ezio der beste Held von Assassin's Creed bleibt - Warum Ezio der beste Held von Assassin's Creed bleibt

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Wie wir aus den Spielen, dem Kurzfilm Assassin's Creed Embers sowie Zusatzmaterial von Ubisoft nämlich wissen, wurde Ezio am 24. Juni 1459 in Florenz geboren und starb mit 65 Jahren im Jahr 1524.

Die massive Hexenverfolgung im Heiligen Römischen Reich (heutiges Mitteleuropa und damit auch Deutschland) findet allerdings erst ab dem frühen 17. Jahrhundert statt – also zu einer Zeit, in der Ezio schon lange tot ist. Zwar nahm die Hexenverfolgung auch schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu, trotzdem ist es damit ausgeschlossen, dass er das noch miterlebt hat.

Mit der ganz frühen Phase sieht es schon wieder anders aus, aber die dient ganz offensichtlich nicht als Setting für AC Hexe. Hierfür hat sich Ubisoft eine noch dunklere Zeit der Hexenverfolgung mit "entscheidenden Momenten der Geschichte" ausgesucht, was eher für Ende des 16. bzw. Anfang des 17. Jahrhunderts spricht.

Ubisoft könnte natürlich die offizielle Lore und Timeline übergehen und seinen Tod für Hexe nach hinten verschieben, aber das wäre sehr ungewöhnlich für den Entwickler und das Franchise.

So könnte Ezio tatsächlich ein Comeback in AC Hexe feiern

Und jetzt kommt das "Aber"! Auch wenn Ezio zum Zeitpunkt von Assassin's Creed Hexe und Elsa schon nicht mehr unter den Lebenden weilt, heißt das nicht, dass er nicht anderweitig auftauchen kann.

Immerhin handelt es sich bei den Geschichten rund um Ezio, Elsa, Connor, Kassandra und Co. nur um Simulationen im Animus, die durch die genetischen Erinnerungen konstruiert werden – und manipuliert werden können. Es spricht theoretisch also nichts dagegen, dass Abstergo Industries oder die Assassinen in den genetischen Code eingreifen, um Elsa auf Ezio treffen zu lassen und so ihren Zielen näherzukommen.

Eine andere Möglichkeit wäre die Nutzung von Isu-Technlogie. Die sogenannte erste Zivilisation besaß viele mächtige Artefakte, wie etwa den Masyaf-Schlüssel aus AC Revelations, auf den Altair seine Erinnerungen übertragen hatte. Auf solch einem Artefakt könnte Ezio sein Wissen also ebenfalls gespeichert haben. Elsa findet den "Datenträger", wodurch Ezio in Form eines Hologramms oder in ihrer Vision zu ihr spricht und sie trainiert.

Natürlich könnte Tom Henderson auch gänzlich falschliegen, oder aber er liegt nur teilweise richtig. Denkbar wäre es immerhin auch, dass Ezio hier nur als Platzhalter für einen anderen Mentor-Charakter herhält.

Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten rund um dieses Gerücht. Was davon wahr ist, werden wir auf absehbare Zeit wohl nicht erfahren, da Assassin's Creed Hexe Stand jetzt noch viele Monate auf sich warten lässt. Henderson nach sollten wir mit dem Spiel nicht vor Herbst 2027 rechnen.

Was glaubt ihr? Wird Ubisoft Ezio auf irgendeine Art und Weise in Hexe zurückbringen? Falls ja, wie? Findet ihr diese Idee überhaupt gut, oder sollte Ubisoft sich nicht zu sehr verbiegen, nur um einen Fan-Liebling zurückzubringen?