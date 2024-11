Assassin's Creed: Leak zum neuen Animus-Launcher verrät erste Battle Pass-Inhalte für AC Shadows

AC Shadows wird durch einen Battle Pass ergänzt.

Assassin's Creed Shadows wird das erste Spiel der Reihe, das über den Animus Hub (ehemals Assassin's Creed Infinity) läuft und so auch um neue Inhalte erweitert wird. Wie dieser Launcher im Detail funktioniert, wissen wir noch nicht mit Sicherheit, aber ein neuer Leak gibt uns eine grobe Ahnung davon, was uns im Bereich Battle Pass erwarten wird.

Die wichtigsten Informationen zum Animus Hub haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt:

Der Animus Hub führt eine neue Währung und einen kostenlosen Battle Pass ein

Dass Ubisoft uns optionale Inhalte zu seinen Assassin's Creed-Spielen anbietet, ist nichts Neues. In den letzten Titeln konnten wir über das Spielmenü bereits den Helix Shop öffnen und dort gegen Echtgeld Helix Credits kaufen, um etwa neue Outfits und Companions zu erhalten.

Add-Ons wurden ebenfalls angeboten, waren aber auch in den Stores von PlayStation, Xbox und Co. direkt zu finden. Darüber hinaus gab es auch allerhand kostenlose Inhalte per Updates.

Mit dem Animus Hub will Ubisoft einen Schritt weiter gehen. Er soll alle AC-Spiele miteinander verbinden und die Anlaufstelle für neue kleinere wie größere Inhalte werden. Angeblich soll die Gegenwartsgeschichte des Franchise in den Hub ausgelagert werden und er soll uns neben dem üblichen Ingame-Shop auch Zugriff auf Battle Passes gewähren.

Zu den letzten beiden Punkten verrät nun ein Leak mehr. Redditor u/Thorites hat nämlich Datamining-Funde von fraxiswinning auf der Social Media-Plattform geteilt.

Kostenlose Battle Passes: Zusammen mit mittlerweile durch Ubisoft gelöschte Bilder, offenbart der User erste nähere Details zum Battle Pass-System. Assassin's Creed Shadows wird in Season 1 wohl mit dem Battle Pass "Eye in the Dark" starten, der 20 Stufen besitzt.

Alle darin enthaltenen Belohnungen sollen rein kosmetischer Natur und kostenlos sein. Spätere Battle Passes scheinen dagegen auf die Namen "The Hidden Network", "The Last Ronin" und "In The Shadows" zu hören.

Wer einen Battle Pass vervollständigt hat, soll zudem 9.050 Isu Coins erhalten. Dabei handelt es sich neben den Helix Credits offenbar um eine neue Währung, die wir über das Spielen sammeln und mit der wir weitere neue Inhalte freischalten können.

Der Leak nennt ein paar Beispiele an Cosmetics, darunter ganze Waffenpakete, Reittiere und Outfits, aber auch kleinteiligere Items wie Schwerter, Schwertscheiden und Kapuzen. Während Inhalte wie das "Sekiryu Mount" sich mit den neuen Isu Coins erwerben lassen, müssen wir beispielsweise für das "Kagutsuchi Shinobi Character Pack" wie gehabt Helix Credits ausgeben.

Ubisoft scheint bei den Store-Inhalten nicht nur auf eigene Inhalte zu setzen, sondern wird mit anderen Marken zusammenarbeiten, darunter Red Bull, VISA und Intel. Wie diese Ingame-Partnerschaften am Ende aussehen, werden wir aber wohl abwarten müssen.

Genauso wird sich erst zeigen müssen, ob der Leak tatsächlich der Wahrheit entspricht. Wir dürfen zwar davon ausgehen, dass Ubisoft den Animus Hub auf diese oder ähnliche Weise nutzt, aber bis auf Weiteres handelt es sich hierbei nur um Gerüchte.

Was haltet ihr davon, dass Assassin's Creed mit dem Animus Hub eine zentrale Plattform für die Serie einführt und dort unter anderem Battle Passes anbietet?