Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory

Mit diesem DLC hatte wohl niemand mehr gerechnet - noch nicht einmal die Entwickler selbst. Denn ursprünglich sollte es ja gar keine Erweiterungen für Assassins Creed Mirage geben.

Inzwischen hat das “kleine AC” bereits 2 Jahre auf dem Buckel und mit Shadows sogar schon einen großen Nachfolger im alten Japan bekommen. Und trotzdem hat Ubisoft im Sommer überraschend eine Erweiterung für Mirage angekündigt - wieso?

Erdacht wurde Valley of Memory - so der Name des neuen Pakets - als Geschenk für die Spieler zum zweiten Jubiläum von Mirage; finanziert angeblich durch den saudi-arabische Staats-Fond. Von offizieller Seite schweigt sich Ubisoft zu dem Thema immer noch aus. Ob wenigstens die internen Anfragen der eigenen Mitarbeiter beantwortet wurden, wissen wir nicht. Die wollten nämlich auch wissen, wie sehr Saudi-Arabien eigentlich Einfluss auf den Inhalt des neuen Story-DLCs genommen hat. Immerhin verschlägt es uns in Valley of Memory genau in die Region, die Saudi Arabien in den kommenden Jahren zu einer Art Outdoor Museum ausbauen will.

Seit dem 18. November ist der streitbare DLC nun als kostenloses Update draußen und bringt auch allgemeine Verbesserungen und neue Features mit.

Wir haben uns die Erweiterung für euch angesehen.