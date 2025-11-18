Assassin's Creed Mirage: So startet ihr den Valley of Memory-DLC - auch ohne das Spiel beendet zu haben

AC Mirage bekommt zwei Jahre nach Release noch einen DLC.

Heute, am 18. November, erscheint mit Valley of Memory (Tal der Erinnerung) eine kostenlose Erweiterung für Assassin's Creed Mirage. Der DLC bietet rund sechs Stunden neue Inhalte im komplett neuem Gebiet al-Ula. Dort geht Basim dem Gerücht nach, das sein Vater noch lebt.

Das neue Story-Kapitel ist kurz vor dem Finale des Hauptspiels angesetzt, ihr müsst aber trotzdem nicht zwangsweise bis dahin gespielt haben. Wie Ubisoft verrät, gibt es mehrere Wege, den DLC zu starten.

7:52 Zum zweiten Geburtstag von Assassin's Creed Mirage haben die Entwickler eine große Überraschung für euch

4 Wege, um den Mirage-DLC 'Tal der Erinnerung' zu starten

Neuer Spieldurchgang

Ihr beginnt das Spiel von vorn bzw. spielt euren Spielstand weiter, der noch vor der Quest "Der Kopf der Schlange" liegt. Seid ihr an diesem Punkt der Hauptstory angelangt, erhaltet ihr Zugriff auf den DLC. Im Investigations-Board wird er durch einen neuen Punkt angezeigt. Der verrät euch, dass ihr für den DLC-Start mit eurem Freund Dervis sprechen müsst.

Spielstand laden

Wer das Spiel bereits komplett beendet hat, kann auch einfach einen früheren Spielstand laden, in dem ihr die vorausgesetzte Quest bereits erreicht habt, und zu Dervis gehen. Damit fehlen im Anschluss aber die bereits erspielen Abschnitte des Hauptspiels.

New Game Plus

Wer Mirage bereits durchgespielt hat, muss nicht unbedingt einen alten Spielstand laden oder von vorn anfangen. Über New Game+ könnt ihr Basims Abenteuer erneut (optional ohne Prolog) erleben, nur mit mehr Herausforderungen, aber auch bereits freigeschalteten Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen, die euch direkt stärker einsteigen lassen. Im NG+-Fall wird der DLC nach der Karawanserei verfügbar, wenn Basim mit Roshan im Harbiyah-Buro gesprochen hat.

Sofortiger Start ohne vorherigen Spielstand

Wer noch keinen Spielstand zum Laden besitzt oder sich nicht bis dahin durchspielen möchte, kann auch einfach direkt über das Hauptmenü in den DLC springen. Wählt dafür einfach "Neues Spiel" und "Zu Tal der Erinnerungen springen".

Geht ihr diesen Weg, verpasst ihr natürlich spielerisch alles, was vor dem DLC geschehen ist. Um euch diese Möglichkeit trotzdem zu geben, hat Ubisoft ein paar Vorkehrungen getroffen:

Ihr bekommt eine Zusammenfassung der vorangegangen Geschehnisse des Hauptspiels in Form eines Videos gezeigt.

Es werden automatisch bestimmte Fähigkeiten (könnt ihr jederzeit neu frei verteilen), Materialien (zum Aufrüsten der Tools), Spielwährung und Token freigeschaltet.

Beim Start eines neuen Spiels könnt ihr optional direkt zum DLC springen.

Assassin's Creed Mirage ist am 5. Oktober 2023 erschienen und mittlerweile für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, iOS und PC (Ubisoft, Steam, Epic Games) verfügbar. Der kostenlose Valley of Memory-DLC erscheint nun knapp zwei Jahre später zusammen mit einem Update.

Die Patch Notes zum Update findet ihr auf Seite 2.