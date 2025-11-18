Assassin's Creed Mirage: So startet ihr den Valley of Memory-DLC - auch ohne das Spiel beendet zu haben

Der kostenlose DLC 'Tal der Erinnerung' spielt vor dem Finale von AC Mirage. Ihr müsst aber nicht zwangsweise soweit gespielt haben, um ihn zu starten.

Annika Bavendiek
18.11.2025 | 08:00 Uhr

AC Mirage bekommt zwei Jahre nach Release noch einen DLC. AC Mirage bekommt zwei Jahre nach Release noch einen DLC.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Heute, am 18. November, erscheint mit Valley of Memory (Tal der Erinnerung) eine kostenlose Erweiterung für Assassin's Creed Mirage. Der DLC bietet rund sechs Stunden neue Inhalte im komplett neuem Gebiet al-Ula. Dort geht Basim dem Gerücht nach, das sein Vater noch lebt.

Das neue Story-Kapitel ist kurz vor dem Finale des Hauptspiels angesetzt, ihr müsst aber trotzdem nicht zwangsweise bis dahin gespielt haben. Wie Ubisoft verrät, gibt es mehrere Wege, den DLC zu starten.

Video starten 7:52 Zum zweiten Geburtstag von Assassin's Creed Mirage haben die Entwickler eine große Überraschung für euch

4 Wege, um den Mirage-DLC 'Tal der Erinnerung' zu starten

Neuer Spieldurchgang

Ihr beginnt das Spiel von vorn bzw. spielt euren Spielstand weiter, der noch vor der Quest "Der Kopf der Schlange" liegt. Seid ihr an diesem Punkt der Hauptstory angelangt, erhaltet ihr Zugriff auf den DLC. Im Investigations-Board wird er durch einen neuen Punkt angezeigt. Der verrät euch, dass ihr für den DLC-Start mit eurem Freund Dervis sprechen müsst.

Spielstand laden

Wer das Spiel bereits komplett beendet hat, kann auch einfach einen früheren Spielstand laden, in dem ihr die vorausgesetzte Quest bereits erreicht habt, und zu Dervis gehen. Damit fehlen im Anschluss aber die bereits erspielen Abschnitte des Hauptspiels.

New Game Plus

Wer Mirage bereits durchgespielt hat, muss nicht unbedingt einen alten Spielstand laden oder von vorn anfangen. Über New Game+ könnt ihr Basims Abenteuer erneut (optional ohne Prolog) erleben, nur mit mehr Herausforderungen, aber auch bereits freigeschalteten Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen, die euch direkt stärker einsteigen lassen. Im NG+-Fall wird der DLC nach der Karawanserei verfügbar, wenn Basim mit Roshan im Harbiyah-Buro gesprochen hat.

Mehr zum Thema
Assassin's Creed Mirage-Update 1.0.6 mit New Game Plus ist da – Permadeath verzögert sich
von Annika Bavendiek
Assassins Creed Mirage-Update 1.0.6 mit New Game Plus ist da – Permadeath verzögert sich

Sofortiger Start ohne vorherigen Spielstand

Wer noch keinen Spielstand zum Laden besitzt oder sich nicht bis dahin durchspielen möchte, kann auch einfach direkt über das Hauptmenü in den DLC springen. Wählt dafür einfach "Neues Spiel" und "Zu Tal der Erinnerungen springen".

Geht ihr diesen Weg, verpasst ihr natürlich spielerisch alles, was vor dem DLC geschehen ist. Um euch diese Möglichkeit trotzdem zu geben, hat Ubisoft ein paar Vorkehrungen getroffen:

  • Ihr bekommt eine Zusammenfassung der vorangegangen Geschehnisse des Hauptspiels in Form eines Videos gezeigt.
  • Es werden automatisch bestimmte Fähigkeiten (könnt ihr jederzeit neu frei verteilen), Materialien (zum Aufrüsten der Tools), Spielwährung und Token freigeschaltet.

Beim Start eines neuen Spiels könnt ihr optional direkt zum DLC springen. Beim Start eines neuen Spiels könnt ihr optional direkt zum DLC springen.

Assassin's Creed Mirage ist am 5. Oktober 2023 erschienen und mittlerweile für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, iOS und PC (Ubisoft, Steam, Epic Games) verfügbar. Der kostenlose Valley of Memory-DLC erscheint nun knapp zwei Jahre später zusammen mit einem Update.

Die Patch Notes zum Update findet ihr auf Seite 2.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage

Genre: Action

Release: 05.10.2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S), 1. Quartal 2024 (iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

Assassin's Creed Mirage: So startet ihr den Valley of Memory-DLC - auch ohne das Spiel beendet zu haben

13.10.2025

Assassin's Creed Mirage-DLC: Release, Story und mehr zu Valley of Memory

06.10.2025

Assassin's Creed Mirage-DLC: In Valley of Memory reisen wir schon sehr bald in die Wüste - und zwar kostenlos

06.10.2025

Zum zweiten Geburtstag von Assassin's Creed Mirage haben die Entwickler eine große Überraschung für euch

24.08.2025

Assassin's Creed-Spiel bekommt überraschend neuen, kostenlosen Story-DLC - und der ist nicht für Shadows
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed Mirage: So startet ihr den Valley of Memory-DLC - auch ohne das Spiel beendet zu haben

vor 38 Minuten

Assassin's Creed Mirage: So startet ihr den Valley of Memory-DLC - auch ohne das Spiel beendet zu haben
Das sind die 10 schlechtesten Spiele 2025 laut Metacritic - und die größte Gurke ist ein GTA-Klon mit gerade einmal 37 Punkten

vor einer Stunde

Das sind die 10 schlechtesten Spiele 2025 laut Metacritic - und die größte Gurke ist ein GTA-Klon mit gerade einmal 37 Punkten
Baldurs Gate 3: Mein liebster Companion bekommt endlich das Ende, das sie verdient - wenn auch nicht im Spiel

vor 2 Stunden

Baldur's Gate 3: Mein liebster Companion bekommt endlich das Ende, das sie verdient - wenn auch nicht im Spiel
PS Plus November 2025 - Schnappt euch die Extra- und Premium-Spiele heute, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

vor 2 Stunden

PS Plus November 2025 - Schnappt euch die Extra- und Premium-Spiele heute, das ist die Uhrzeit der Freischaltung
mehr anzeigen