"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten

Ein fantastischer Blickfang für die hauseigene Videospiel-Sammlung.

Mit einer fantastischen Wertung von 97 Punkten führt Baldur's Gate 3 neben GTA 5 und The Last of Us Part 2 GamePros interne Liste der bestbewerteten Spiele aller Zeiten an. Und für manchen Fan ist es sicherlich umso schöner, Larians Rollenspiel-Meilenstein im hauseigenen Spieleregal stehen zu haben.



Der Vater hat seinem (wirklich sehr geduldigen) Sohn nun diesen Wunsch zu Weihnachten erfüllt – auch wenn er das Geschenk beinahe komplett vergessen hatte.

"Ein letztes Geschenk"

Redditor "manofthewick" hat vor wenigen Tagen sein heiß geliebtes Weihnachtsgeschenk im Baldur's Gate 3-Subreddit geteilt und damit knapp 23.000 Upvotes von der Community geerntet. "Mein Dad hat mir schon im August ein Weihnachtsgeschenk gekauft und bis Weihnachten komplett vergessen, dass er es überhaupt besorgt hatte", schreibt er in seinem Beitrag.

Und Überraschung: Bei dem Geschenk handelt es sich um die wunderschöne physische Edition von BG3 für die PS5, die mit schickem Pappschuber kommt.

Zu seinem Beitrag schreibt "manofthewick" weiter Folgendes:

Heute, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, sagt er: 'Also, ich habe wohl vergessen, dir eines deiner Weihnachtsgeschenke zu geben.' Ich war völlig baff. Ich hatte mit dem Kauf des Spiels bewusst gewartet, weil ich es wirklich besitzen wollte – eine physische Version von so einem genreprägenden, generationendefinierenden Spiel. Aufgrund meiner Lebensumstände konnte ich es mir bisher nicht früher kaufen, deshalb bedeutet mir dieses Geschenk unglaublich viel. Es ist eine fantastische Collector’s Edition mit einer wunderschönen physischen Ausgabe.

Der Glückliche habe es ganze zwei Jahre geschafft, sämtliche Spoiler zu vermeiden und startet das Abenteuer nun komplett "blind". Er habe sich vorab lediglich eine Handvoll Gameplay-Videos angesehen und sei lange nicht mehr zu aufgeregt gewesen, ein Spiel anzufangen. Und da sind wir direkt ein wenig neidisch: Wie gerne würden wir Baldur's Gate 3 noch einmal komplett neu erleben!

Der Redditor selbst spricht in seinem Post von der Collector's Edition, diese wird aktuell aber nur noch zu Wucherpreisen angeboten. Tatsächlich handelt es sich hier um die Deluxe Edition von Baldur's Gate, die bei Larian selbst für 80 Euro bestellt werden kann, zumindest für den PC. Die PS5-Fassung ist aktuell nicht erhältlich, soll aber "bald" wieder angeboten werden, heißt es auf der offiziellen Larian-Website.

Und jetzt fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Welches Gaming-Geschenk (oder vielleicht waren's ja sogar mehrere) lag denn bei euch unter dem Weihnachtsbaum? Und wo wir schon beim Thema sind: Was war eigentlich das schönste Videospiel-Geschenk, das ihr jemals erhalten habt? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion!