"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten

Ein Spieler hat es tatsächlich geschafft, zwei Jahre lang Baldur's Gate 3-Spoilern aus dem Weg zu gehen. Zu Weihnachten schenkte ihm sein Vater endlich Larians RPG-Meisterwerk.

Linda Sprenger
05.01.2026 | 19:27 Uhr

Ein fantastischer Blickfang für die hauseigene Videospiel-Sammlung. Ein fantastischer Blickfang für die hauseigene Videospiel-Sammlung.

Mit einer fantastischen Wertung von 97 Punkten führt Baldur's Gate 3 neben GTA 5 und The Last of Us Part 2 GamePros interne Liste der bestbewerteten Spiele aller Zeiten an. Und für manchen Fan ist es sicherlich umso schöner, Larians Rollenspiel-Meilenstein im hauseigenen Spieleregal stehen zu haben.

Der Vater hat seinem (wirklich sehr geduldigen) Sohn nun diesen Wunsch zu Weihnachten erfüllt – auch wenn er das Geschenk beinahe komplett vergessen hatte.

"Ein letztes Geschenk"

Redditor "manofthewick" hat vor wenigen Tagen sein heiß geliebtes Weihnachtsgeschenk im Baldur's Gate 3-Subreddit geteilt und damit knapp 23.000 Upvotes von der Community geerntet. "Mein Dad hat mir schon im August ein Weihnachtsgeschenk gekauft und bis Weihnachten komplett vergessen, dass er es überhaupt besorgt hatte", schreibt er in seinem Beitrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und Überraschung: Bei dem Geschenk handelt es sich um die wunderschöne physische Edition von BG3 für die PS5, die mit schickem Pappschuber kommt.

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Zu seinem Beitrag schreibt "manofthewick" weiter Folgendes:

Heute, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, sagt er: 'Also, ich habe wohl vergessen, dir eines deiner Weihnachtsgeschenke zu geben.' Ich war völlig baff. Ich hatte mit dem Kauf des Spiels bewusst gewartet, weil ich es wirklich besitzen wollte – eine physische Version von so einem genreprägenden, generationendefinierenden Spiel. Aufgrund meiner Lebensumstände konnte ich es mir bisher nicht früher kaufen, deshalb bedeutet mir dieses Geschenk unglaublich viel. Es ist eine fantastische Collector’s Edition mit einer wunderschönen physischen Ausgabe.

Der Glückliche habe es ganze zwei Jahre geschafft, sämtliche Spoiler zu vermeiden und startet das Abenteuer nun komplett "blind". Er habe sich vorab lediglich eine Handvoll Gameplay-Videos angesehen und sei lange nicht mehr zu aufgeregt gewesen, ein Spiel anzufangen. Und da sind wir direkt ein wenig neidisch: Wie gerne würden wir Baldur's Gate 3 noch einmal komplett neu erleben!

Mehr zu BG3
Baldur's Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist
von Samara Summer
'Niemand hat mir gesagt, dass ich das tun kann': Baldur's Gate 3-Fan entdeckt erst nach 73 Stunden eine der wichtigsten Magier-Fähigkeiten
von Eleen Reinke

Der Redditor selbst spricht in seinem Post von der Collector's Edition, diese wird aktuell aber nur noch zu Wucherpreisen angeboten. Tatsächlich handelt es sich hier um die Deluxe Edition von Baldur's Gate, die bei Larian selbst für 80 Euro bestellt werden kann, zumindest für den PC. Die PS5-Fassung ist aktuell nicht erhältlich, soll aber "bald" wieder angeboten werden, heißt es auf der offiziellen Larian-Website.

Und jetzt fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Welches Gaming-Geschenk (oder vielleicht waren's ja sogar mehrere) lag denn bei euch unter dem Weihnachtsbaum? Und wo wir schon beim Thema sind: Was war eigentlich das schönste Videospiel-Geschenk, das ihr jemals erhalten habt? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten

vor einer Woche

Baldur's Gate 3: Bester Kämpfer-Build für Lae'zel nach Patch 8 – Unterklasse, Talente und Stats

vor einer Woche

Baldur's Gate 3: Bester Zauberer-Build nach Patch 8 – Unterklasse, Talente und Stats

vor einer Woche

Baldur's Gate 3: Bester Eidbrecher-Paladin-Build für Minthara nach Patch 8 – Zauber, Talente und Stats

vor einer Woche

Baldur's Gate 3: Bester Nekromanten-Build nach Patch 8 – Zauber, Talente und Stats
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets

vor 35 Minuten

LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets
Davon bekomme ich Flashbacks - Cosplayerin baut einen Wächter aus Zelda: Breath of the Wild nach - sieht so gut aus, dass wir schon beim Anschauen schwitzige Hände bekommen

vor 40 Minuten

"Davon bekomme ich Flashbacks" - Cosplayerin baut einen Wächter aus Zelda: Breath of the Wild nach - sieht so gut aus, dass wir schon beim Anschauen schwitzige Hände bekommen
One more gift Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldurs Gate 3 starten

vor einer Stunde

"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten
10-jähriger biegt 50 SSDs in der Mitte durch, um zu testen, wie stabil sie sind - und zerstört dadurch Hardware im Wert von mehr als 3000 Euro

vor einer Stunde

10-jähriger biegt 50 SSDs in der Mitte durch, um zu testen, wie stabil sie sind - und zerstört dadurch Hardware im Wert von mehr als 3000 Euro
mehr anzeigen