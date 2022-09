Assassin's Creed verabschiedet sich auf PS4 und Xbox One - Nach Mirage ist Schluss

Assassin's Creed goes Next Gen – oder vielmehr Current Gen. Soll heißen: Nur noch der nächste Teil namens Assassin's Creed Mirage erscheint nicht nur für PS5 und Xbox Series S/X, sondern auch noch für PS4 und Xbox One. Danach ist aber Schluss damit, dann gibt es die neuen AC-Teile nur noch für die neuere Konsolen-Generation, die seit zwei Jahren auf dem Markt sind.

Die Zukunft von Assassin's Creed verzichtet auf PS4 und Xbox One

Darum geht's: Zwei Jahre nach Release von PS5 und Xbox Series S/X erscheinen immer noch viele Cross-Gen-Titel. Das liegt vor allem wohl daran, dass die neueren Konsolen immer noch schwierig zu ergattern sind. Aber so langsam verabschieden sich viele große Marken von der alten Garde, so auch Assassin's Creed. Aber keine Sorge: Falls ihr zu denjenigen gehört, die noch keine PS5 oder Xbox Series S/X besitzen, könnt ihr zumindest das nächste Assassin's Creed noch auf PS4 und Xbox One spielen. Mirage erscheint 2023 noch als Cross-Gen-Spiel.

Danach ist Schluss: Wie Ubisoft gegenüber VGC jetzt bestätigt hat, sollen die auf AC Mirage folgenden Spiele nicht mehr für PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Das heißt, dass ihr Assassin's Creed Hexe und das Assassin's Creed mit dem Codenamen Red nur noch auf der aktuellen Konsolen-Generation oder dem PC sowie wahrscheinlich dem Steam Deck spielen könnt.

"Wir wollten einen technologischen und Gameplay-technischen Wechsel markieren, indem wir komplett zur Next Gen übergehen. Oder Current Gen, wie wir jetzt wohl sagen, mit der PS5 und der Xbox Series X." (via: VGC)

Keine große Überraschung: Die PS4 und Xbox One haben so langsam, aber sicher wirklich ausgedient. Immerhin sind die beiden Konsolen mittlerweile sowieso schon in die Jahre gekommen und dann bereits stolze zehn Jahre alt, wenn Assassin's Creed: Red erscheint, was wohl frühestens 2024 der Fall sein dürfte.

Hier könnt ihr euch einen ersten Teaser zum Japan-Assassin's Creed ansehen:

Aber neben AC Valhalla, Assassin's Creed Mirage, Codename Red und Codename Hexe gibt es sogar noch zwei weitere Assassin's Creed-Spiele. Eines davon heißt Jade und spielt im alten China. Das andere stellt eine noch recht mysteriöse Kollaboration mit Netflix dar. Fest steht allerdings, dass die beiden Titel für iOS und Android erscheinen sollen.

Auf welches Assassin's Creed freut ihr euch am meisten und was haltet ihr vom Generationenwechsel?