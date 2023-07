Assassin's Creed Red wird wieder ein Open World-RPG.

Seit Assassin's Creed: Origins im Jahr 2017 bot die AC-Reihe spielerisch vor allem eines: Riesige offene Welten und Rollenspiel-Elemente wie Dialogoptionen und ein Fortschrittssystem mit umfangreichen Fähigkeiten. Das wird sich mit dem Japan-Ableger, der aktuell auf den Codenamen Red hört, nicht groß ändern.

Danach soll Assassin's Creed neue Wege gehen – zumindest wenn es nach dem Insider John Harker geht. Seines Wissens nach wird "Red das letzte Spiel mit der Origins-Formel". Aber wünscht ihr euch das überhaupt? Wollt ihr weiterhin RPG-lastigere AC-Spiele und riesige Open Worlds wie in Origins, Odyssey und Valhalla, oder muss Ubisoft hier andere Wege gehen?

Origins-Formel, ja oder nein?

Stimmt mit ab und schreibt uns in die Kommentare, was ihr genau von neuen Assassin's Creed-Spielen erwartet. Wir sind gespannt auf eure Meinungen!

Die Zukunft von Assassin's Creed

Dass Codename Red sich als Open World-Rollenspiel an Origins, Odyssey und Valhalla anlehnt, war bereits zur Enthüllung bekannt. Aber auch die neue Ausrichtung mit dem darauf folgenden Ableger Codename Hexe wurde schon angedeutet.

Executive Producer Marc-Alexis Côté beschrieb Hexe beispielsweise VGC gegenüber als "ein anderes Erlebnis im Bezug auf die Spielerfahrung und Struktur". Was das im Detail bedeutet ist noch unklar, die sehr düstere Atmosphäre im ersten Teaser, die auf die Hexenverfolgung hinweist, ist da nur ein Punkt:

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Vor allem der Fakt, dass Hexe genauso wie Red Teil von AC Infinity wird, eine Art Plattform, die AC-Inhalte miteinander verknüpft, bietet völlig neue Herangehensweisen. Das betrifft nicht nur etwa die Spielgröße, Preismodelle und Releases, sondern auch Post-Launch-Inhalte, Struktur und Storytelling.

Bis wir Gewissheit bekommen, was uns genau in Codename Hexe erwartet, stehen aber erst noch andere Assassin's Creed-Titel an. Und die zeigen bereits, dass sich Ubisoft mit der Marke breiter aufstellen will, was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass wir Neues erwarten dürfen.

Am 12. Oktober erscheint mit Mirage ein kleinerer Titel, der sich spielerisch an die ersten AC-Spiele orientiert. Außerdem ist mit Nexus ein VR-Spiel in Arbeit und auch auf Mobile-Geräten tut sich mit Codename Jade was. Im Anschluss dürften wir Codename Red und den damit verbundenen Launch von AC Infinity erwarten.

In den oben verlinkten Artikeln erfahrt ihr mehr den genannten Titeln und was es zu der Marke sonst noch zu wissen gibt.