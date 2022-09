Endlich! Assassin’s Creed schickt uns mit Project Red tatsächlich nach Japan

Der Tag ist gekommen, auf den unzählige Assassin’s Creed-Fans – darunter auch viele GamePro-Leser*innen – gewartet haben. Es kommt ein Assassin’s Creed im feudalen Japan. Ubisoft hat das Spiel, das bislang Codename Red heißt, auf der Ubisoft Forward offiziell mit einem ersten Teaser angekündigt.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Assassin’s Creed Red soll “Shinobi Fantasie” erfüllen

Die diversen Leaks hatten Recht: Es ist tatsächlich ein Assassin’s Creed mit dem Codenamen Red in Mache, das in Japan angesiedelt ist. Genauer gesagt im feudalen (mittelalterlichen) Japan, was Samurai und Ninjas (Shinobis) mit einbezieht. Im ersten Teaser-Trailer bekommen wir auch schon einen Assassinen zu sehen, der wie ein Shinobi mit Schwert und versteckter Klinge auf dem Dach auf sein Opfer wartet:

Ob wir einen weiblichen oder männlichen Assassinen spielen, wurde nicht gesagt, auch wenn der Charakter im Trailer der Charakter unserer Einschätzung nach eher weiblich wirkt.

Sicher ist dagegen, dass Assassin’s Creed Red als Open World-Rollenspiel an Origins, Odyssey und Valhalla anlehnt. Das klassische Gameplay wie wir es in einem Assassin’s Creed Mirage erwarten dürfen, wird es in Red also vermutlich nicht geben.

AC Red wird Teil von Infinity

Was in den Leaks ebenfalls aufkam: Project Red, also demnach AC Red, könnte Teil von Assassin’s Creed Infinity werden. Da über Infinity noch nicht so viel bekannt ist, ließ diese Aussage durchaus vermuten, dass es sich bei Red um gar keinen vollwertigen Ableger handelt, sondern nur um etwas Kleineres, beispielsweise eine Questreihe.

Wir können aber Entwarnung geben: Assassin’s Creed Red wird zwar Teil dieses Hubs, soll aber ein “next premium flagship title” werden. Wir dürfen uns also um ein eigenständiges Spiel in der Größenordnung eines AC Valhalla einstellen, das wir entweder ausschließlich oder zusätzlich über Infinity spielen können.

Wann es soweit sein wird, wurde in dem Steam übrigens nicht verraten. Auch über die Plattformen schwieg Ubisoft. Dafür wurde bekannt gegeben, dass Assassin’s Creed Red von Ubisoft Québec entwickelt wird, die auch AC Odyssey zu verantworten haben. Jonathan Dumont ist der Creative Director des Projekts. Er und sein Team stehen damit vor der Herausforderung, sich dem Open World-Hit Ghost of Tsushima zu stellen, da der Vergleich hier unvermeidbar ist.

Beim Ubisoft Forward-Event gab es noch viel mehr Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Red war längst nicht die einzige Ankündigung bei der Ubisoft Forward. Neben ersten richtigen Informationen zu AC Mirage wurde auch Assassin’s Creed Jade und Assassin’s Creed Hexe angekündigt. Das und noch mehr könnt ihr in unserem Übersichtsartikel zur Show nachlesen.

Was sagt ihr zu AC Red? Freut ihr euch darauf?