Assassin's Creed Shadows 'Das Turnier' - Fundort der Arena, alle Gegner und Belohnungen

In AC Shadows wird auch in Turnieren gekämpft.

Die Quest "Das Turnier" zählt in Assassin's Creed Shadows mit zu den besten Nebenbeschäftigungen. Es liefert nicht nur viele Belohnungen, sondern lässt uns auch in 1-gegen-1-Kämpfe gegen besonders knackige Gegner antreten.

Wir verraten euch, wie ihr die Nebenmission startet, was euch darin erwartet und ob ihr sie wiederholen könnt.

Turnier-Quest starten und die Arena finden

Quest: Das Turnier (Bewohner Yamatos)

Das Turnier (Bewohner Yamatos) Questgeber: Gyouji (wartet erst am Ausgang des Verstecks, später am Aussichtspunkt der Arena)

Gyouji (wartet erst am Ausgang des Verstecks, später am Aussichtspunkt der Arena) Standort der Arena: Ouminesan-Tempel (Yamato)

Um am Turnier teilnehmen zu können, benötigt ihr den Quest-Gegenstand "Einladung zum Turnier". Die bekommt ihr vom Veranstalter Gyouji höchstpersönlich, wenn ihr nach einem gewissen Spielfortschritt am südwestlichen Ausgang des Verstecks auf ihn trefft. Er bittet euch um Hilfe, da sein nicht ganz legales Turnier von verdorbenen Krieger*innen übernommen wurde.

Im Inventar könnt ihr die Einladung zum Turnier einsehen. Der Austragungsort befindet sich im Ouminesan-Tempel, der am südöstlichen Rand der Provinz Yamato liegt. Etwas östlich und ganz in der Nähe ist auch der Ouminesan-Aussichtspunkt.

Alle Gegner des Turniers

Um das Turnier zu gewinnen, müsst ihr euch nach und nach diesen fünf Gegnern stellen. Da ihr nach jedem Kampf erneut zur Glocke laufen müsst, um den nächsten Kampf zu starten, könnt ihr dazwischen den Charakter und eure Ausrüstung wechseln – oder aber ganz andere Missionen verfolgen. In der Ruine links von der Glocke könnt ihr zudem einmal eure Vorräte auffüllen. Die Munition und Hilfsmittel füllen sich dagegen in der Runde automatisch auf.

Dame Masago (kämpft mit einem Naginata) Fürst Suguru (kämpft mit einem Katana) Fürst Hokuto (kämpft mit einem Kanabou) Dame O-sen (kämpft mit zwei vergifteten Katana, setzt aber auch vergiftete Kunai ein) Fürst Unkai (kämpft mit einem Naginata)

Habt ihr alle Konkurrenten besiegt, müsst ihr zum Abschluss nur noch einmal mit Gyouji am Aussichtspunkt reden. Erst dann ist die Turnier-Quest vollständig abgeschlossen und ihr erhaltet auch die letzten Belohnungen.

1:49 AC Shadows zeigt sein komplexes Kampfsystem und hier fetzt wirklich jeder Katana-Hieb ordentlich

Alle Belohnungen inkl. Silber-Trophäe

Nach jedem Sieg erhaltet ihr seltene, epische oder gar legendäre Waffen. Welche ihr genau erhaltet, variiert. Lediglich die Belohnungen nach dem Kampf mit Fürst Unkai bleibt gleich. Habt ihr nach dem Turnier die Quest bei Gyouji abgeschlossen, habt ihr insgesamt folgende Belohnungen erhalten:

episches Naginata

episches Oukatana

epischer Bogen

seltenes Kanabou

episches Katana

legendäres Naginata: Rachsüchtiger Feind

legendäre Gravur: Aufbau nach Parieren

Trophäe/Erfolg: Stell deine Kraft auf die Probe

5.500 Erfahrungspunkte

zwei weitere Gravuren

Kann ich das Turnier wiederholen?

Falls euch das Turnier so viel Spaß gemacht hat, dass ihr euch fragt, ob ihr es einfach erneut spielen könnt: Nein, das geht nicht. Zumindest nicht 1 zu 1. Stattdessen gibt es über den Animus Hub gelegentlich ein alternatives Turnier als optionale Aufgabe (Anomalie), um Punkte für Projekte (eine Art kostenloser Battle Pass) zu sammeln. In diesem Turnier kämpft ihr drei Runden, in denen sich die Anzahl der Gegner steigert.