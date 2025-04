8-Jähriger findet in Assassin's Creed Shadows genialen Trick heraus, um steile Abhänge hochzuklettern, weil er vom Spiel genervt war

Für diesen Trick ist nicht nur Naoe dankbar.

Wie schon in früheren Assassin's Creed-Spielen hat Ubisoft auch in Shadows Umgebungsrätsel eingebaut. In Hügelgräbern, den sogenannten Kofun, müssen wir etwa mit Yasuke schwere Hindernisse taktisch verschieben und mit Naoe den Enterhaken geschickt einsetzen.

Beide stoßen dabei auch immer wieder auf steile Abhänge, die sie herunterrutschen, aber nicht erklimmen können – zumindest ist das die Absicht dahinter. Ein 8-Jähriger hat nun gezeigt, dass es auch anders geht.

Steile Abhänge nerven euch in Shadows? Rollt sie doch einfach hinauf

Not macht bekanntlich erfinderisch. Ein gutes Beispiel dafür ist ein kleiner Trick in AC Shadows, der es doch ermöglicht, steile Abhänge wieder heraufzuklettern. Wobei "klettern" hier der falsche Begriff ist. Vielmehr rollt sich Naoe im folgenden Clip den Abhang wieder hoch, indem der Spieler einfach die Ausweichrolle zweckentfremdet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Interessante daran: Dass wir mit dieser Technik die sonst unerklimmbaren Stellen hochkommen, hat der 8-jähriger Sohn eines Shadows-Spielers entdeckt. Scheinbar hat er zwischendurch mal den Controller in die Hand bekommen und durfte etwas im Kofun herumspielen. Allerdings war er von den nicht erklimmbaren Abhängen so genervt, dass er es einfach so lange irgendwie versucht hat, bis es ihm schließlich gelang.

"Mein 8-Jähriger spielte in einem Kofun herum und war sauer, weil er die Stellen, an denen Naoe herunterrutscht, nicht hochklettern konnte. Dann hat er herausgefunden, wie er den ganzen Weg nach oben ausweichen kann."

Falls ihr übrigens Hilfe mit dem Makino Kurumazuka Kofun braucht, haben wir hier etwas für euch:

2:32 Assassin's Creed Shadows: So löst ihr den Makino Kurumazuka Kofun

Autoplay

Community feiert den Trick, der gefixt werden könnte

Laut einiger Kommentare unter dem Reddit-Post scheint dieser Roll-Trick nicht nur in den Gräbern zu funktionieren, sondern auch im Freien, wo sich keine Wände am Abhang befinden. Wer ihn kennt, kann sich damit also einen entscheidenden Vorteil verschaffen, was nicht unbedingt von Ubisoft gewollt sein dürfte.

Immerhin sind die Abhänge dazu da, uns bewusst den Rückweg zu blockieren, damit die Rätsel kniffelig und folglich spaßig bleiben. Kein Wunder also, dass sich unter dem Post auf Reddit Kommentare wie dieser hier finden: "Lösch das schnell. Ubisoft darf das nicht sehen".

Ein User berichtet sogar, dass er diesen Trick ebenfalls schon entdeckt habe und es verschwiegen hat, damit Ubisoft eben nichts davon erfährt. Solltet ihr also an einer Stelle im Kofun nicht weiterkommen und euch den Trick noch zunutze machen wollen, solltet ihr euch lieber beeilen, bevor er eventuell herausgepatcht wird.

Auch wenn wildes Umherrollen bereits in vielen anderen Spiele trickreich eingesetzt wurde, sind sich alle einig, dass es für einen 8-Jährigen eine beeindruckende Leistung ist, das Spiel so ausgetrickst zu haben.

"Ich mache das ständig in jedem Spiel, um zu sehen, ob es funktioniert. Aber ihr Kind hat definitiv ein Talent für Videospiele. Es ist so jung und kann in einem so anspruchsvollen Spiel schon seine Stärken ausspielen."

Es gibt eben auch genug Spieler*innen, die es so noch nicht versucht haben und nun dank ihm einige Gräber endlich abschließen können, statt stundenlang weiter darin herumzuirren.

Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr diesen Trick selbst schon herausgefunden oder in anderen Spielen eingesetzt? Werdet ihr ihn in AC Shadows einsetzen, oder die Rätsel so angehen, wie Ubisoft sie vorgesehen hat?