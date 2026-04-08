Assassin’s Creed Shadows: Neues Update macht DLC-exklusive Waffe für alle zugänglich und bringt PSSR 2-Support

Ein neuer AC Shadows-Patch ist da und richtet sich mit seinen Verbesserungen vor allem an Spieler*innen einzelner Plattformen.

Annika Bavendiek
08.04.2026 | 11:48 Uhr

Dank des neuen Updates darf nun jeder mit dem Bo (Stabwaffe) ordentlich austeilen. Dank des neuen Updates darf nun jeder mit dem Bo (Stabwaffe) ordentlich austeilen.

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Ubisoft hat aufgrund einer Neuausrichtung mit Assassin's Creed Shadows doch keine so großen Pläne mehr. Ganz wurde das Spiel aber noch nicht abgeschrieben. Ein neues Titel-Update etwa hat ein paar wichtige Inhalte und Verbesserungen geliefert. Ob sie euch alle aber etwas bringen, steht auf einem anderen Blatt.

Ab wann ist Version 1.1.10 verfügbar? Seit dem 7. April um 16 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch den Patch auf den unten genannten Plattformen herunterladen.

Patch-Größen:

  • PlayStation 5: 3,45 GB
  • Xbox Series X/S: 17,46 GB
  • Nintendo Switch 2: 5,4 GB
  • PC: 14,66 GB
  • Steam: 4,4 GB
  • Mac: 9 GB

Video starten 2:15 Assassin's Creed Shadows: Im neuen Addon Die Klauen von Awaji treffen wir auf eine alte Bekannte und neue finstere Gegner

Neuer Shadows-Patch bringt 3 spannende Verbesserungen, die aber nicht jeden betreffen

Neben ein paar Bug Fixes, etwa bei Quests, Waffen oder dem Gameplay, dreht sich der neue Patch vor allem um drei Dinge:

Erstens: Die DLC-Waffe gibt es endlich für alle!

Mit dem ersten und wohl auch letzten kostenpflichtigen Story-DLC "Die Klauen von Awaji" hat Ubisoft Naoe eine neue Waffe in die Hand gedrückt: einen Bo, also eine Stabwaffe. Wer die Erweiterung besitzt, kann nach der Freischaltung damit schon länger Feinden ordentlich auf die Mütze geben.

Wer den DLC aber nicht besitzt, kommt nun auch endlich in den Genuss der Waffe. Um einen nicht legendären Bo zu erhalten, müsst ihr laut Ubisoft "einfach die Schatten des feudalen Japans erkunden". Besitzt ihr irgendwann einen einzigartigen Bo, könnt ihr die Waffen auch bei Händlern finden oder von Gegnern bzw. aus Truhen looten.

Mit dem Bo kann Naoe richtig akrobatische Moves machen. Mit dem Bo kann Naoe richtig akrobatische Moves machen.

Zweitens: Shadows bekommt PSSR 2-Support für die PS5 Pro

Bei PSSR 2 (PlayStation Spectral Super Resolution) handelt es sich um eine KI-gestützte Technologie, die auf der PS5 Pro ein besseres Bild liefern soll, während Ressourcen gespart werden, was wiederum ein Plus für die Performance bedeutet.

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Das klingt an sich fantastisch und ist es meist auch, aber wie gut sich PSSR 2 bei Shadows auswirkt, muss sich noch zeigen.

Drittens: Auf der Switch 2 können wir jetzt mit Maus und Tastatur spielen

Falls ihr auf der Nintendo Switch 2 spielt, könnt ihr nun auch von den Joy-Cons auf Maus und Tastatur wechseln. Ubisoft hat den Support für die PC-Eingabegeräte hinzugefügt.

Welche dieser Verbesserungen euch am Ende etwas bringen, hängt also zum einen davon ab, auf welcher Plattform ihr spielt und ob ihr den Awaji-DLC bereits gekauft habt. Eventuell könnt ihr mit keiner dieser Patch-Highlights etwas anfangen. Richtig neue Inhalte wie kostenlose Quests gibt es nämlich nicht.

Alle Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite.

Was haltet ihr von dem Patch? Interessiert euch die Waffe überhaupt noch? Gibt es vielleicht etwas anderes, das ihr euch noch wünscht?

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Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows

Genre: Rollenspiel

Release: 20.03.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 02.12.2025 (Switch 2)

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