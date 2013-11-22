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Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden

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Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden

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Dimitry Halley, Michael Graf, Lea Herfurtner
26.04.2026 | 09:30 Uhr

Die Katze ist aus dem Sack: Assassin’s Creed Black Flag - Resynced wurde endlich offiziell enthüllt! Ubisoft bringt das geliebte Piraten-Abenteuer in der brandneuen Anvil-Engine zurück – mit echtem Stealth, neuen Story-Kapiteln, frischen Shantys und... Affen und Katzen für unsere Jackdaw!

Doch reicht eine hübsche Grafik-Generalüberholung, um uns heute noch vom Hocker zu hauen? Und traut sich Ubisoft, alte Schwächen wie das anspruchslose "One-Click"-Kampfsystem oder leere Open-World-Inseln endlich auszubügeln?

In unserem Talk analysieren Moderatorin Lea, AC-Hardcore-Fan Dimi und unser bekennender Piraten-Hasser Micha das 30-minütige Gameplay-Reveal. Wir klären, warum das Original oft durch eine rosa-rote Nostalgiebrille gesehen wird, wieso der Verzicht auf die Abstergo-Gegenwart die Community spaltet und warum das Schicksal von ganz Ubisoft an diesem einen Remake hängen könnte. Setzt die Segel, stimmt einen Shanty an und diskutiert in den Kommentaren mit: Was MUSS das Remake eurer Meinung nach unbedingt liefern?

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Genre: Action

Release: 22.11.2013 (PC, PS4, Xbox One, Wii U), 06.12.2019 (Switch), 29.10.2013 (PS3, Xbox 360)

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