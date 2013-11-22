Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden

Die Katze ist aus dem Sack: Assassin’s Creed Black Flag - Resynced wurde endlich offiziell enthüllt! Ubisoft bringt das geliebte Piraten-Abenteuer in der brandneuen Anvil-Engine zurück – mit echtem Stealth, neuen Story-Kapiteln, frischen Shantys und... Affen und Katzen für unsere Jackdaw!

Doch reicht eine hübsche Grafik-Generalüberholung, um uns heute noch vom Hocker zu hauen? Und traut sich Ubisoft, alte Schwächen wie das anspruchslose "One-Click"-Kampfsystem oder leere Open-World-Inseln endlich auszubügeln?

In unserem Talk analysieren Moderatorin Lea, AC-Hardcore-Fan Dimi und unser bekennender Piraten-Hasser Micha das 30-minütige Gameplay-Reveal. Wir klären, warum das Original oft durch eine rosa-rote Nostalgiebrille gesehen wird, wieso der Verzicht auf die Abstergo-Gegenwart die Community spaltet und warum das Schicksal von ganz Ubisoft an diesem einen Remake hängen könnte. Setzt die Segel, stimmt einen Shanty an und diskutiert in den Kommentaren mit: Was MUSS das Remake eurer Meinung nach unbedingt liefern?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

- Alle Folgen des GameStar Podcasts

- GameStar Podcast bei Apple Podcasts

- GameStar Podcast bei Spotify

- GameStar Podcast bei Podcast Addict

- GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!