Assassins Creed Shadows - Update 1.1.7 kommt heute und bringt coole neue Finisher für Naoe und Yasuke: Alle Patch Notes im Überblick

Assassin's Creed Shadows erhält heute gegen 15 Uhr mit Update 1.1.7 den letzten Patch des Jahres, und der hat nicht nur erneut allerhand Bugfixes im Gepäck, sondern auch neue Finisher für das Assassinen-Duo Naoe und Yasuke. Bei uns findet ihr alle wichtigen Änderungen sowie den kompletten Changelog im Überblick (via Ubisoft).

Release und Uhrzeit des Patches (1.1.7):

Release: Heute, 16.12.2025 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Heute, 16.12.2025 (PS5, Xbox Series X/S, PC) Release für Switch 2 : 17.12.2025

: 17.12.2025 Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit

Größe des Patches (1.1.7):

Xbox Series X/S - 16.64 GB

PS5 - 4.53 GB

Nintendo Switch 2 - 3.66 GB

PC - 13.06 GB Steam - 6 GB MAC - 9 GB



Neue Finisher: Die Möchtegern-Meuchelmörder unter euch dürften sich wohl am meisten über die neuen Finisher-Moves freuen, die sowohl Naoe als auch Yasuke dank des heutigen Patches erhalten. Ubisoft setzt dabei nicht nur auf mehr Brutalität, sondern auch auf filmische Inszenierung – zwei Faktoren, die sich die Community lauthals gewünscht hat. Im offiziellen Blogpost zu Update 1.1.7 heißt es dazu:

Wir haben euer Feedback gehört und bringen neue Finisher in den Kampf! Verleiht euren Begegnungen mehr Flair mit einer frischen Auswahl an Finisher-Animationen.

Hierbei handelt es sich also in erster Linie um ein "Quality of Feel"-Update, das die unterschiedlichen Stärken von Yasuke und Naoe noch mehr betont und euch ein größeres Machtgefühl in den Kämpfen gibt.

Ebenfalls erwähnenswert: Im Animus findet ihr dank des Updates außerdem einen neuen Riss. Dieser hört auf den Namen "Lost and Found" und birgt neue Geheimnisse sowie Rätsel, die es zu lösen gilt.

Verratet uns aber schon gerne mal in den Kommentaren, ob ihr noch AC Shadows spielt und welche Änderungen/Neuerungen ihr euch im kommenden Jahr für das Meuchelmörderabenteuer wünscht!

Assassin's Creed: Shadows ist am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen und ist seit dem 02. Dezember 2025 auch für die Nintendo Switch 2 erhältlich.