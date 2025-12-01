Ich habe Assassin's Creed Shadows für die Switch 2 analysiert und Junge, ging mir das Geruckel auf die Nerven

Chris hat die Nintendo Switch 2-Portierung von Assassin's Creed Shadows unter die Lupe gekommen, ist aber auf massive Probleme gestoßen.

Chris Werian
01.12.2025 | 17:29 Uhr

Nicht nur Naoe treibt es bei der Switch 2-Portierung von AC Shadows die Sorgenfalten ins Gesicht. Nicht nur Naoe treibt es bei der Switch 2-Portierung von AC Shadows die Sorgenfalten ins Gesicht.

Die Switch 2 hat ein gewaltiges Tech-Upgrade im Vergleich zu ihrer Vorgänger-Konsole erhalten. Daher haben es Open World-Spiele auch viel leichter, auf dem Handheld zu laufen. Assassin's Creed Shadows reiht sich allerdings nicht in die Liste ein, wie ich leider herausfinden musste.

Große Grafikunterschiede zur Current Gen

Zuerst einmal zu den technischen Eckdaten der Switch 2-Portierung von Assassin's Creed Shadows: Der Titel läuft im TV-Modus mit einer dynamischen Auflösung von etwa 720p, justiert also je nach Rechenlast nach und macht keinen allzu scharfen Eindruck. Es gibt keine Auswahl zwischen unterschiedlichen Performance-Modi, es werden also immer 30 fps anvisiert.

Video starten 0:55 Assassin's Creed Shadows: Bald kämpfen und schleichen wir auch auf der Nintendo Switch 2 durch Japan

Zudem wurde der Detailgrad im Vergleich zu den 30 fps-Modi auf PS5 und Xbox Series X deutlich verringert. Ich habe folgende Änderungen bemerkt:

  • Texturen sind niedriger aufgelöst
  • distanzabhängige Anpassungen beim Detailgrad sorgen für noch mehr Pop-In
  • Stoffe wehen nicht mehr dynamisch im Wind
  • Umgebungsdetails wurden massiv reduziert, genau wie Umgebungsschatten
PS5 (Ausgeglichen) Switch 2 PS5 (Ausgeglichen) Switch 2

Vor allem bei der Vegetation und an Felsen wird auf der Switch 2 gespart.

  • Spiegelungen sind sehr einfach gehalten und zeigen keine Details aus der Umgebung

Lediglich ein leichter Lichtschimmer ist auf der Wasseroberfläche zu erkennen, die ist aber komplett unabhängig von der jeweiligen Szene. Lediglich ein leichter Lichtschimmer ist auf der Wasseroberfläche zu erkennen, die ist aber komplett unabhängig von der jeweiligen Szene.

  • Haare sind kaum animiert und verpixeln stärker
PS5 (Ausgeglichen) Switch 2 PS5 (Ausgeglichen) Switch 2

Bei Naoe sind die einzelnen Strähnen auf der PS5 erkennbar, während die Switch 2 auf eine enorm reduzierte Variante zurückgreift.

  • Schatten sind ungemein niedrig aufgelöst und wirken arg grobkörnig
PS5 (Ausgeglichen) Switch 2 PS5 (Ausgeglichen) Switch 2

Nicht nur die Lichtstimmung hat sich deutlich geändert, auch die Schatten fransen komplett auf der Switch 2 aus.

  • Es sind weniger Passanten auf den Straßen unterwegs
PS5 Switch 2 PS5 Switch 2

Auf der Switch 2 fehlen auf einmal die Dame mit dem Fächer links und die mit dem Händler feilschenden Kunden links hinten am Weg.

  • transparente Effekte wie Feuer wirken blockig, da mehrere Pixel beim Rendering zusammengefasst werden (sogenanntes Variable Rate Shading)

In der Geisteransicht wird VRS sehr deutlich, dort wird der weiße Schleier-Effekt in grobe Blöcke aufgelöst. In der Geisteransicht wird VRS sehr deutlich, dort wird der weiße Schleier-Effekt in grobe Blöcke aufgelöst.

Den größten Unterschied macht aber wohl die Beleuchtung aus: Die 30- und 40-fps-Modi lieferten in der PS5-Version auf Basis von Ray-Tracing realistische Lichtstimmungen inklusiver dynamischer Schatten. Und das komplett in Echtzeit! Die Switch 2-Version verzichtet vollständig darauf und wirkt deshalb enorm blass und kontrastarm.

PS5 (Ausgeglichen) Switch 2 PS5 (Ausgeglichen) Switch 2

Die Ausleuchtung der Switch 2 fällt sehr fad im Vergleich aus, lediglich die direkt von der Sonne angestrahlten Areale vermitteln einen Hauch von Realismus.

Schatten fehlen zu weiten Teilen und die Ausleuchtung der Spielwelt ist auch nur noch rudimentär vorhanden. Zwar gibt es hin und wieder mal ein paar schicke Szenen in der prasselnden Sonne, in der Regel entsteht jedoch ein sehr detailarmer und "fader" Eindruck.

Was ist mit dem Handheld-Modus?

Ich habe mir das Spiel auch noch kurz im Handheld-Modus angeschaut und es zeichnete sich dort ein ähnliches Bild wie im TV-Modus ab. Das Spiel kommt an denselben Stellen ins Ruckeln, wobei ich die Ruckler als minimal weniger schlimm empfand.

Deutlich drastischer sieht es da bei der Bildqualität aus: Die Auflösung schmiert auf teils unter 540p ab und damit kann der verwendete DLSS-Skalierer dann auch nicht mehr viel anfangen. Es kommt also durchweg zu unschön flimmernden Bildartefakten.

Achtet hier im (verlangsamten) Video mal auf den Zaun über den Heubündeln oder die flackernden Fenster:

Video starten 0:21 DLSS macht in Assassin's Creed Shadows auf der Switch 2 keine gute Figur

Die reduzierte Grafikqualität ist in meinen Augen eigentlich auch erstmal kein Problem. Das Spiel läuft eben nicht mehr auf einer Konsole, der 180 bis 220 Watt an Energie zur Verfügung stehen, sondern auf einem Handheld-Hybrid, der zwischen 10 bis 20 Watt rangiert. Es steht also viel weniger Saft zur Verfügung und das spiegelt sich dann bei den Grafikdetails wider.

Mich nervt aber auch eher eine andere Tatsache...

Assassin's Creed Shadows ruckelt auf der Switch 2 unentwegt

Wenn die Grafik schon grobe Einschnitte hinnehmen muss, dann sollte das Spiel so gut wie ruckelfrei laufen. Das hat beispielsweise Star Wars Outlaws auf der Nintendo Switch 2 sehr gut hingekommen, denn obwohl das Spiel mit einer zugegeben sehr reduzierten Variante von Ray-Tracing an den Start ging, läuft es weitgehend bei stabilen 30 fps.

Star Wars Outlaws:
"Einer der besten Switch-Ports aller Zeiten" - Neues Open World-Spiel für Nintendo Switch 2 war kurz vor Release eine Ruckel-Katastrophe und wird jetzt von Fans gefeiert
von Chris Werian
Einer der besten Switch-Ports aller Zeiten - Neues Open World-Spiel für Nintendo Switch 2 war kurz vor Release eine Ruckel-Katastrophe und wird jetzt von Fans gefeiert

Assassin's Creed Shadows hält dieses Performance-Niveau nicht. Es ruckelte in jeder von mir gespielten Gameplay-Szene:

AC Shadows startet mit der spektakulären Erstürmung einer Burg und in einigen Momenten hat das Spiel dabei sogar die 25 fps-Marke unterschritten. AC Shadows startet mit der spektakulären Erstürmung einer Burg und in einigen Momenten hat das Spiel dabei sogar die 25 fps-Marke unterschritten.

Genau wie in den Echtzeit-Zwischensequenzen und sogar die vorgerenderten Video-Sequenzen kommen ins Stottern. Kurzum: Es ruckelt im Grunde ständig.

Die Ursache sind Drops auf zum Teil unter 25 fps, die mit einer überforderten Grafikeinheit im Zusammenhang stehen. Weitgehend haut aber auch die Taktung der einzelnen Frames nicht hin, sprich: AC Shadows verweilt eigentlich bei 30 fps, aber die Bilder werden mal zu früh, mal zu spät dargestellt.

Zwar zeigt der Titel häufig 30 fps bei unseren Messungen an, aber achtet mal links auf die Frametimes. Diese zeigen an, in welchen Abständen die Frames ausgespielt werden, und AC Shadows ist dahingehend häufig ungleichmäßig. Zwar zeigt der Titel häufig 30 fps bei unseren Messungen an, aber achtet mal links auf die Frametimes. Diese zeigen an, in welchen Abständen die Frames ausgespielt werden, und AC Shadows ist dahingehend häufig ungleichmäßig.

In Summe ist mir das Open World-Stealth-Geschnetzel daher viel zu unruhig und es fiel mir stellenweise auch schwer, auf gegnerische Attacken zu reagieren. Das kann Ubisoft – wenn wir Star Wars Outlaws als Messlatte heranziehen – eigentlich besser.

Assassin's Creed:
Assassin's Creed Shadows: Weihnachts-Event mit massig Gratis-Items gestartet, aber ihr müsst euch jeden Tag beeilen
von Annika Bavendiek
Assassin’s Creed-Serie auf Netflix: Release, Story, Cast und mehr zur Live-Action-Adaption
von Annika Bavendiek

Mein Fazit zu Assassin's Creed Shadows auf der Nintendo Switch 2

Chris Werian
Chris Werian

Da mittlerweile ein paar aufwendige Spiele ihren Weg auf die Switch 2 geschafft haben, waren meine Erwartungen an Assassin's Creed Shadows hoch. Zumal Ubisoft Massive mit der Portierung von Star Wars Outlaws gezeigt hat, dass ein grafisch ambitioniertes Open World-Spiel mit Ray-Tracing und einer soliden Framerate auf der Nintendo-Konsole laufen kann.

Ich würde auch sagen, dass die Grafik von Shadows abseits einer permanenten Unschärfe weitgehend solide portiert wurde, zumindest im TV-Modus und nicht in der schrecklich flimmernden Handeld-Variante. Ein paar Einschnitte sind unvermeidbar, dafür ist das Power-Budget einfach zu niedrig, wenn die Anpassungen aber so groß sind und das Spiel trotzdem so stark ruckelt, dann kann ich keine Empfehlung mehr aussprechen.

Zumal es so viele Aspekte vom Spiel betrifft: Egal, ob Cutscene oder Gameplay – es ruckelt.

Immerhin: Mir sind in den Stunden, die ich mit AC Shadows auf der Switch 2 verbracht habe, noch keine Bugs aufgefallen. Lediglich ein Schwarzbild wurde mir beim Anmelden von Ubisoft Connect angezeigt. Meine Hoffnung liegt also darin, dass noch ein paar Performance-Patches folgen werden.

