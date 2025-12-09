Assassin's Creed will nach Shadows endlich wieder stärker auf Parkour setzen, aber das macht mir auch ein bisschen Sorgen

Dürfen künftige Assassinen mehr und besser durch die Welt klettern als Naoe?

Neben Kämpfen, Attentaten und Stealth ist Parkour schon immer ein wichtiger Gameplay-Baustein der Assassin's Creed-Spiele gewesen. Mit den Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir mit den Assassinen durch die Welt klettern, aber verändert.



Die großen Rollenspiel-Ableger haben das System weiter vereinfacht, Parkour rückte in den Hintergrund. In Zukunft will Ubisoft diese Entwicklung aber scheinbar wieder rückgängig machen. Meiner Meinung nach eine fantastische Idee, die aber auch eine Gefahr birgt.

Ubisoft will Parkour in Assassin's Creed-Spielen "vorantreiben"

Parkour gehört zu Assassin's Creed, wie das Amen in der Kirche. Haben wir zu Beginn der Spielereihe aber teils noch knackige Parkour-Rätsel meistern müssen, klettern und hopsen die Assassinen der neueren Spiele meist entspannt von A nach B, ohne dass wir Angst haben müssen, uns auf die Nase zu legen. Vom Parkour-Geschick und Freiheiten bei der Steuerung wie in AC Unity sind wir weiter entfernt denn je.

Naoes Parkour sieht in Shadows zwar sehr cool aus, spielerisch ist es aber weit weniger anspruchsvoll, als es aussieht:

1:26 In Assassin's Creed Shadows klettert ihr wie ein Ninja: Endlich gibt's neues Parkour-Gameplay

Das stört nicht nur viele eingefleischte Fans, sondern scheinbar auch Ubisoft selbst, denn der Associate Game Director Simon Lemay-Comtois von Ubisoft Quebec (Assassin's Creed Shadows) hat nun deutlich gemacht, dass sie "in zukünftigen Spielen Parkour als eigenständigen Pfeiler stärker in den Vordergrund rücken wollen."(via GamesRadar).

In den RPG-Teilen ab Origins sei Parkour zu kurz gekommen. Mit Updates wurde Shadows hier bereits ein wenig angepasst, aber der Plan sehe vor, Parkour wieder stärker mitzudenken:

"Wir versuchen, dies nach der Veröffentlichung von „Shadows“ zu korrigieren und intern die Botschaft zu vermitteln, dass Parkour wichtig ist. [...] Lasst uns Parkour wirklich vorantreiben.“

Meinung der Redaktion Annika Bavendiek

@annika908.bsky.social Dass Parkour wieder eine stärkere Rolle spielen soll, ist eine gute Nachricht für mich. Zu lange hat Ubisoft diesen Teil der Spielereihe vernachlässigt. Erste Bemühungen, es besser zu machen, gab es ja bereits durch Parkour-Updates in Mirage und Shadows, allerdings sollte es direkt zu Beginn der Entwicklung stärker mitgedacht werden, damit es sich organischer in den Rest des Spiels einfügt und "sauberer" spielbar ist. Gleichzeitig müssen alle, die ein einfaches Parkour-System bevorzugen, kaum Bange haben, dass es zu komplex wird. Das Mirage-Update, das eine optionale, verbesserte Parkour-Steuerung gebracht hat, zeigt gut, dass AC-Spiele bei dem Thema beides gleichzeitig bieten können: Zugänglichkeit als auch Komplexität und damit mehr spielerische Freiheit. Was mich allerdings etwas skeptisch stimmt: Wenn Parkour in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen soll, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Ubisoft sich bei den Settings einschränken lassen könnte – und damit potenziell spannende Geschichte und Settings aufgibt. Dass Parkour in den RPG-Teilen so unterging, lag immerhin auch daran, dass es in Ägypten, Griechenland und den Weiten Englands eher wenige große Städte gab, die als Parkour-Spielplatz herhalten können. Assassin's Creed 3 hat hier zwar gut gezeigt, dass Bäume aushelfen können, aber am Ende muss es irgendwo Kompromisse geben.

Was haltet ihr davon, dass die kommenden Assassin's Creed-Spiele wieder mehr Wert auf Parkour legen sollen? Habt ihr Ideen oder Wünsche, wie das aussehen könnte?