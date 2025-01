"Das ist eine ziemlich große Sache" - Assassin's Creed Shadows verbessert das Parkour-System, um uns mehr zu fordern

Natürlich klettern wir in AC Shadows wieder über die Dächer. Dieses Mal sollen wir aber etwas mehr gefordert werden.

Die Assassin's Creed-Reihe steht vor allem für heimliche Attentate, Open Worlds und akrobatische Parkour-Einlagen. Allerdings bekommt vor allem Letzteres immer wieder Kritik ab. Die Mechanik hat in den riesigen Rollenspiel-Teilen an Bedeutung verloren, aber auch der Anspruch und die Steuerung hat mit der Zeit nachgelassen.

Mit Assassin's Creed Shadows will Ubisoft das ändern. In einem neuen Blogpost über das Parkour-System wurde nämlich enthüllt, dass wir mit Naoe und Yasuke gar nicht so frei klettern können, wie gedacht – und das ist etwas Gutes!

Einschränkungen beim Parkour sollen uns in AC Shadows mehr fordern

Wenn wir heute an Assassin's Creed und Parkour denken, kommt uns eher in den Sinn, wie mühelos wir mit nur einem Tastendruck alles erklimmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Fordernde Parkour-Highways wie zu Ezios Zeiten oder komplexe Moves wie in AC Unity suchen wir in neueren Teilen eher vergeblich, was viele Fans kritisieren. Umso erfreulicher ist es, dass Ubisoft uns in AC Shadows beim Klettern wieder mehr fordern will.

Oberflächen, die keine physischen Griffe zum Festhalten aufweisen, sollen uns mehr zum Nachdenken zwingen. So verführerisch ein bestimmter Kletterpfad auch aussehen mag, müssen wir uns alternative Routen suchen, wenn wir auf solche nicht erklimmbaren Oberflächen stoßen.

Beispiele dafür wurden in dem Blogpost leider nicht genannt, aber Associate Game Director Simon Lemay-Comtois nennt diese Änderung "eine ziemliche große Sache". Nicht nur sollen wir als Spieler*innen genauer überlegen müssen, welchen Weg und Charakter wir wählen, auch das Entwicklerteam musste sich dadurch "mehr Gedanken über die Erstellung interessanter Parkour-Highways machen".

Ein paar kleine Parkour-Clips, die Ubisoft zusammen mit dem Blogpost zveröffentlicht hat, haben wir euch im folgenden Trailer zusammengeschnitten. Sie bieten noch einmal einen tieferen Einblick in die Mechanik:

1:26 In Assassin's Creed Shadows klettert ihr wie ein Ninja: Endlich gibt's neues Parkour-Gameplay

Autoplay

Wer lieber den Flow beim Klettern genießen will, kann aber beruhigt sein: Im gleichen Atemzug erklärte Ubisoft nämlich, dass uns diese hinderlichen Bereiche nicht zu sehr ausbremsen werden:

"Seien Sie versichert, dass das meiste, was Sie in Assassin's Creed Shadows sehen werden, immer noch sehr gut erklimmbar ist – insbesondere mit dem Enterhaken –, aber die Spieler müssen von Zeit zu Zeit nach passenden Einstiegspunkten suchen."

Zusammen mit dem Tausch der Duck- und Ausweichtaste klingt das erst einmal nach einem intelligenteren und kreativeren Parkour-Gameplay. Ob das Konzept am Ende auch so aufgeht, erfahren wir dann ab dem 14. Februar 2025, wenn Assassin's Creed Shadows auf PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheint.

Was haltet ihr von der Parkour-Anpassung? Glaubt ihr, dass das Konzept aufgeht und das Klettern mehr Spaß machen wird?