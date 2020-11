Assassin's Creed Valhalla hat sich in den ersten sieben Tagen nach Erscheinen besser verkauft als alle anderen Teile der Reihe im selben Zeitraum. Und das, obwohl manche vermutlich noch auf die PS5-version warten. Zudem konnte das Action-Adventure Ubisofts erfolgreichsten PC-Launch aller Zeiten verzeichnen. Das gab der Publisher in einer Pressemitteilung bekannt. Konkrete Zahlen werden von Ubisoft allerdings nicht genannt.

Valhalla-Produzent Julien Laferrière wendet sich an Fans und Entwickler:

"Wir sind absolut begeistert von der überschwänglichen Reaktion der Spieler und wollen uns bei den Fans für ihre unglaubliche Unterstützung bedanken. Dieses Spiel inmitten einer globalen Pandemie zu veröffentlichen war ein echter Kraftakt unserer Teams und es ist fantastisch zu sehen, dass Spieler den Titel so sehr lieben. Der Launch ist nur der Anfang und wir haben solide Pläne für neue Inhalte zu Assassin's Creed Valhalla, die Spieler für eine sehr lange Zeit in ihrer epischen Wikinger-Saga gefangen halten werden."

Laufen, Spielen, Saufen

Ubisoft hat einige weitere interessante Daten zum Launch von Assassin's Creed Valhalla genannt. Hier eine Zusammenfassung:

Spieler sind bisher über vier Millionen Kilometer gelaufen

55 Millionen Gebäude wurden freigeschaltet

3,5 Millionen Orlog-Spiele wurden gewonnen

Mehr als 1,8 Millionen Spieler haben mindestens ein Trinkspiel gewonnen

Wenn ihr auch bereits Assassin's Creed Valhalla zockt seid vorsichtig, denn es existiert ein Bug im Spiel, der Savegames zerstört. In den internationalen Kritiken schneidet Assassin's Creed Valhalla ganz gut ab, trotz einiger Schwächen. Wenn ihr wissen wollt, was wir von dem Spiel halten, dann schaut in unseren umfangreichen Test.

Assassin's Creed Valhalla ist für PC, Playstation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Morgen erscheint es auch für die Playstation 5, pünktlich zum Launch der Konsole.