Assassin's Creed Valhalla-Glitch macht Eivor zum fliegenden Synchronschwimmer

Schwimmen ist eine schöne Sache, hat aber auch einen Nachteil: In der Regel ist die Aussicht wenige Zentimeter über dem Wasserspiegel nicht besonders schön. Das lässt sich ändern, denkt sich Assassin's Creed Valhalla und packt einen Glitch aus, der Eivor hoch in der Luft ein paar Bahnen drehen lässt – und das ohne das ganze lästige Wasser, das uns die Sicht versperren würde.

So kommt es zu dem Wasser-Bug in Valhalla

Ein Redditvideo von User u/SauceyButler zeigt, wie Eivor scheinbar ohne Grund plötzlich hoch in die Luft geworfen wird, nur um geschätzte 100 Meter über dem Boden zu schwimmen. Wasser ist keines zu sehen, doch das Spiel zeigt die typische Schwimm-Steuerung an. Dann beginnt sich der Krieger im unsichtbaren Nass zu drehen wie ein Synchronschwimmer. Es hat beinahe etwas psychedelisches, wie Eivor durch die Luft schwimmt und die Landschaft betrachtet. Auch wenn der Boden erreicht wird, fängt der Wikinger nicht wieder an zu laufen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch im Video selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht der einzige Bug: Wie genau der Glitch ausgelöst werden kann, ist leider nicht klar. Allerdings berichten viele Kommentare davon, wie Eivor in die Luft fliegt. Im Anschluss kann es zum Tod kommen oder man fliegt durch den Boden. Der Wasser-Bug scheint hingegen nicht so häufig vorzukommen.

Es geht jedoch auch andersherum: Ein Youtuber zeigt uns, dass Eivor nicht nur in der Luft schwimmen, sondern auch im Wasser laufen kann. Fast wie Jesus, könnte man meinen, jedoch unter der Oberfläche:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere aktuelle News zu Valhalla:

2022 kommt ein neuer Valhalla-DLC

Neben weiteren Bug-Fixes stehen bei Ubisoft natürlich auch neue Erweiterungen für Valhalla auf dem Plan, denn bis zum Launch von Assassin's Creed Infinite, der wohl noch Jahre in der Zukunft liegt, wird es keinen anderen AC-Teil geben.

Den Anfang macht im Frühjahr 2022, konkret am 10. März, das Add-On Die Zeichen Ragnaröks. Hier könnt ihr in die Schuhe von Odin schlüpfen und Riesen vermöbeln. Ganze 35 Stunden Gameplay soll der DLC bieten, greift mit einem Preisschild von 40 Euro aber auch tief in euren Geldbeutel.

Habt ihr schon lustige Bugs oder Exploits in Assassin's Creed Valhalla gefunden?