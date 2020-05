Wie Assassin's Creed Valhallas Creative Director Ashraf Ismail in einem Video erklärt, spielt der Kampf mit zwei Waffen eine große Rolle im Action-RPG. Im Grunde ist es möglich, so gut wie jede Waffe in beide Hände zu nehmen und sich so wild in den Kampf zu stürzen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr sogar zwei Schilde benutzen und eure Gegner nieder rammen.

Diese neuen Möglichkeiten habt ihr jetzt im Kampf

Dazu meint Ashraf Ismail:

"Wurfäxte sind ebenfalls eine Möglichkeit. Der Kampf mit zwei Waffen ist ein großer Teil des Spiels und sehr offen. Man kann praktisch alle Waffenkombinationen, die wir haben, doppelt einsetzen. Wenn ihr zwei Schilde doppelt tragen möchtet, lassen wir euch das tun."

Wikinger kämpfen wild und brutal

Dies lässt darauf schließen, dass uns recht brutale Kämpfe erwarten und genau das bestätigt der Creative Director sogar:

"Die Kämpfe zu jener Zeit...- wenn wir ein Wikingerspiel machen wollen, muss der Kampf viszeral sein. Er muss ziemlich brutal sein. Daher trefft ihr auch ziemlich beeindruckende Feinde. Wir nennen diese Leute die Rädelsführer, einen Anführer auf dem Schlachtfeld, der in der Lage ist, die Truppen zu sammeln und der über einige einzigartige Fähigkeiten verfügt. Er ist stark gepanzert."

Das Action-Rollenspiel Assassin's Creed Valhalla will euch also auch mit spannenden Kämpfen überzeugen, die sich etwas anders anfühlen sollen, als ihr das von den restlichen Teilen der Reihe kennt.

Das passt zu einer Aussage des Creative Directors aus einem anderen Interview: GamePro berichtete bereits darüber, dass AC Valhalla reine Zahlenwerte in den Kämpfen nämlich wieder in den Hintergrund rücken will, wodurch sich Auseinandersetzung wieder wuchtiger und "tödlicher" anfühlen sollen.

Was ist mit Schleichen? In wie fern Heimlichkeit und heimtückische Angriffe eine Rolle spielen, ist noch nicht ganz klar. Allerdings verfügt Held Eivor auch in AC: Valhalla wieder über eine Assassinenklinge. Ganz brachial und direkt geht es dann wohl in den Auseinandersetzungen doch nicht zu.

Wann ist der Release? Ende 2020 erscheint AC Valhalla für PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und auch für Google Stadia. Dann erlebt ihr selbst, wie sich die Kämpfe spielen und wie es sich anfühlt, mit zwei Waffen oder zwei Schilden in die Schlachten zu ziehen.

Alle Infos zu AC Valhalla

Alles, was bislang über die Gameplay-Neuerungen, die Story, die Welt und mehr bekannt ist, das findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht zu Assassin's Creed: Valhalla: