Assassin’s Creed Valhalla: XP-Boost lässt euch nun schneller leveln

Wer in Assassin's Creed Valhalla Echtgeld in die Hand nehmen möchte, kann im internen Helix-Shop allerhand Dekorationsartikel für Siedlung, Langschiff, Tiere, sich selbst sowie zahlreiche Ausrüstungsgegenstände erwerben. In sehr geringen Mengen kann die sogenannte Helix-Währung sogar im Spiel selbst verdient werden, um sie dann gegen kosmetische Artikel einzutauschen.

Bereits im Vorfeld hatte Ubisoft angekündigt, dass Spieler*innen, die in Assassin's Creed Odyssey keine Zeit und Lust zum Grinden haben, ein XP-Boost per Mikrotransaktion zur Verfügung stehen wird. Zum Release hat man noch vergebens nach dem XP-Boost gesucht, doch jetzt steht euch die schnelle Abkürzung zu mehr Erfahrungspunkten zur Verfügung.

Ruhm und Reichtum auf dem schnellen Weg

Wie teuer ist der XP-Boost? Ihr müsst umgerechnet 10 Euro investieren, damit ihr den XP-Boost erhaltet. Dieser gilt permanent für all eure Spielstände.

Was bringt der XP-Boost? Der XP-Boost bringt euch 50 Prozent mehr Erfahrungspunkte im Vergleich zu vorher. Die gewonnen Erfahrungspunkte sorgen dann dafür, dass ihr schneller im Level aufsteigt und so zügiger eure verdienten Level in den Skilltree investieren könnt.

Geht's noch billiger? Tatsächlich wird im Helix-Shop ein Paket angeboten, in welchem der XP-Boost mit einem Silbermünzen-Boost gekoppelt ist. Dieser Boost bewirkt, dass ihr 50 Prozent mehr Silbermünzen erhaltet, wenn ihr welche findet. Beide Boosts werden im Paket für umgerechnet 15 Euro angeboten, einzeln ist der Silbermünzen-Boost genauso teuer wie der XP-Boost.

Helix-Punkte erwerben

Falls ihr euch einen der Boosts oder kosmetische Gegenstände kaufen wollt, könnt ihr im Ubisoft Store unterschiedlich große Pakete mit Helix-Punkten erwerben. Je größer das Paket, desto mehr Punkte erhaltet ihr gratis dazu.

Wieso Ubisoft den XP-Boost erst jetzt, also einige Wochen nach dem Release von Assassin's Creed Valhalla, in In Game-Shop anbietet, das hat der Entwickler Game Informer in einem kurzen Statement verraten:

"Da immer mehr Post-Launch-Inhalte verfügbar werden, wollen wir den Spielern[*innen] die Möglichkeit geben, ihren Fortschritt voranzutreiben. Mikrotransaktionen ermöglichen es Spielern, denen die Zeit fehlt, die Welt von Assassin's Creed Valhalla vollständig zu erkunden, die beste Ausrüstung des Spiels sowie andere Gegenstände zu erwerben, indem sie ihren Fortschritt beschleunigen. [...]"

Ein weiterer möglicher Grund könnte die umstrittene Einführung der Mikrotransaktionen im Vorgänger Assassin's Creed Odyssey sein, bei dem Items wie der XP-Boost schon zum Start des Titels zur Verfügung standen.

