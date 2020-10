Wer sich die PS5 kauft, der findet darauf vorinstalliert den Titel Astro's Playroom. Ihr könnt also direkt mit einem Exklusivspiel loslegen, ohne euch extra eines kaufen zu müssen. Allerdings dürft ihr nicht damit rechnen, dass euch der Titel wochenlang beschäftigt.

Ein kleines Gratis-Abenteuer: Wie die japansiche Website Famitsu berichtet, umfasst das Spiel vier Welten, die ihr in der Rolle des Roboters Astro bereist. Dabei greift ihr auf Gadgets wie ein Jet Pack, einen Affenanzug und eine Kanone zurück. Das beschäftigt euch angeblich rund 4 bis 5 Stunden. Allerdings ist es danach möglich, euch noch weiteren Herausforderungen zu stellen.

Dazu gehören ein Time-Attack-Modus und eine Online-Rangliste, über welche ihr euch mit den anderen Spielern vergleichen könnt. Ihr seht, wie gut die Konkurrenz abgeschnitten hat und könnt versuchen, sie mit einem erneuten Durchlauf zu schlagen.

Was ist Astro's Playroom eigentlich?

Mehr als nur eine Tech-Demo: Im Grunde dient Astro's Playroom dazu, euch mit der PS5 und vor allem mit dem DualSense-Controller vertraut zu machen und euch zu zeigen, was die Next-Gen-Konsole drauf hat.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des knuffigen Roboters Astro, der seine Crew durch vier Welten führt, darunter eine Schneelandschaft, ein Dschungel, eine Autobahn und der Himmel. Jedes Level ist einem Aspekt der Konsole zugeteilt - die Schneelandschaft der Kühlung, der Dschungel repräsentiert die GPU, die Autobahn gehört zur SSD und der Himmel soll den Speicher darstellen.

Wie das aussieht, seht ihr im Trailer des Spiels:

In jedem Level werdet ihr mit einem Feature der PS5 und des DualSense-Controllers vertraut gemacht. Astro's Playroom ist jedoch mehr als eine reine Tech-Demo. Alles ist in lustiges Gameplay eingebunden, in dem ihr euch Herausforderungen stellt und dabei ein spaßiges, buntes Abenteuer erlebt.

Sind 4 bis 5 Spielstunden für euch völlig ausreichend? Oder hattet ihr mehr erwartet?