Atomic Heart: Downloadgröße und Preload auf Xbox - Alle Infos zum Start

Bis zum Release von Atomic Heart ist es nun nicht mehr lange hin, Ende Februar geht der Shooter aus dem Hause Mundfish an den Start. Wer den Titel vorbestellt hat, kann ihn jetzt schon herunterladen, denn der Preload von Atomic Heart ist offiziell gestartet – zumindest auf den Xbox-Konsolen, also Xbox Series X/S und Xbox One.

Dank des Preload-Starts ist jetzt auch bekannt, wie viel Platz Atomic Heart auf euren Festplatten einnehmen wird:

Download-Größe von Atomic Heart (Xbox): 78,66 GB

Damit ist Atomic Heart schon ein ordentlicher Brocken, Download-Größen um die 80 GB entwickeln sich allerdings auch immer mehr zur Normalität.

Preload auf PS5, PS4 und PC: Auf den anderen Systemen, auf denen Atomic Heart erscheint, ist der Preload noch nicht gestartet, wir werden diesen Artikel allerdings updaten, sobald dies der Fall ist.

Während der Download nebenbei läuft, könnt ihr euch mit diesem Video noch einmal auf den neuesten Stand bezüglich des Settings etc.:

8:48 Atomic Heart - Das Setting des neuen Shooters im ausführlichen Gameplay-Trailer

Atomic Heart: Open World und schicke Optik

Dass Atomic Heart ordentlich Festplattenspeicher fressen wird, überrascht allerdings wenig. Denn der RPG-Shooter setzt auf eine offene Spielwelt, die ihr erkunden könnt und angesichts der ersten Trailer und Gameplay-Szenen steht auch zu erwarten, dass wir es hier mit einem ziemlich schicken Titel zu tun bekommen, der grafisch einiges aus den aktuellen Konsolen heraus holt.

Angespielt-Termin war im Januar: Lange waren zum Mundfish-Shooter ohnehin nur famos aussehende Trailer zu sehen. Wie sich der Titel spielt, konnte nur gemutmaßt werden. Das änderte sich im Januar, als Kollege Dennis den Titel auf einem Preview-Event ausführlich ausprobieren konnte. Die Eindrücke aus dieser Anspiel-Session lest ihr in seiner Vorschau:

Der Release-Termin von Atomic Heart ist am 21. Februar 2023, neben den Xbox-Konsolen erscheint der Titel auch für die PS5, PS4 sowie den PC. Auch zur Spielzeit von Atomic Heart gibt es mittlerweile konkrete Angaben, ihr könnt euch auch dank der Open World auf ein richtig langes Spiel gefasst machen.

Auf welcher Konsole werdet ihr Atomic Heart spielen?