Im kommenden Avatar-Spiel steuern wir einen Navi.

Ubisoft hält nach wie vor die Füße recht still, wenn es um Avatar: Frontiers of Pandora geht. Von offizieller Seite vermissen wir noch immer neue, handfeste Informationen, darunter auch echtes Gameplay. Aber dafür regt sich seit ein paar Tage auf Seiten der Leaker immerhin etwas. Nachdem erst kürzlich die Pre-Order-Boni aufgetaucht sind, hat der Leaker Script nun auch einen vermeintlich ersten Gameplay-Screenshot ausgegraben:

Avatar erinnert stark an Far Cry und Titanfall

Der Gameplay-Screenshot hat nicht gerade die beste Qualität, aber er unterstreicht, was wir bereits vom Avatar-Spiel wissen: Wir spielen einen Navi (die blauen Ureinwohner auf dem Planeten Pandora) aus der First-Person-Sicht und kämpfen gegen die Menschen der RDA (Resources Development Administration). Die greifen dabei auch auf Mechs zurück, wie wir sie bereits im E3-Trailer (ab 2:44) zu sehen bekamen:

2:45 Avatar: Frontiers of Pandora feiert auf der E3 seine Premiere

Außerdem passt die Waffe zu dem geleakten Pre-Order-Skin, was zeitgleich nochmal andeutet, dass wir nicht nur mit Pfeil und Bogen schießen, sondern auch mit Handfeuerwaffen.

Bei der Kombination aus Ego-Sicht, Mechs und Gewehren wundert es nicht, dass in den Kommentaren des geleakten Screenshots Far Cry und Titanfall als Vergleich herhalten. Dort ist vor allem von "Far Cry Vibes" die Rede, also der Ego-Shooter-Reihe von Ubisoft, die ebenfalls auf Open Worlds setzt.

Aber auch wenn der Screenshot diesen Vergleich nahelegt und Ubisofts Studio Massive Entertainment sogar schon an Far Cry 3 beteiligt war, werden wir wohl auch etwas The Division-DNA erwarten können. Immerhin haben die Entwickler*innen in den letzten Jahren an zwei Teilen der Loot-Shooter-Serie gearbeitet.

Was wir aber wirklich schon über Avatar: Frontiers of Pandora wissen und was nur gemunkelt wird, haben wir für euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

Sollten die Leaks echt sein und der Leaker Script Recht behalten, dann werden wir bald wohl auch Gameplay zu sehen bekommen und die Vorbestellungen starten. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei aber nur um Gerüchte. Wir fragen bei Ubisoft nach.

Avatar: Frontiers of Pandora soll für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ein Releasedatum ist bislang nicht bekannt, aber irgendwann 2023 oder 2024 ist wahrscheinlich.