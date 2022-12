Avatar: Frontiers of Pandora - Release, Gameplay und weitere Infos zum Open World-Spiel

Der zweite Film zu James Camerons Avatar läuft mittlerweile im Kino. Vom Spiel Avatar: Frontiers of Pandora fehlt aber auf den Konsolen und dem PC jede Spur. Und auch sonst werfen Ubisoft und das hauptverantwortliche Studio Massive Entertainment nicht gerade mit Informationen aus der Entwicklung um sich. Was wir bislang aber über den potentiellen Open World-Blockbuster wissen, erfahrt ihr hier.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend gepflegt und mit neuen Inhalten aktualisiert, sobald neue Informationen zum Spiel auftauchen.

Release & Plattformen

Wann erscheint das Avatar-Spiel? Ursprünglich wurde das Spiel für 2022 angekündigt. Später hieß es dann aber (unbestätigt), dass ein Release zwischen April 2022 und April 2023 geplant sei. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt ein Quartalsbericht darauf schließen, dass Publisher Ubisoft eine Veröffentlichung irgendwann 2023 bis 2024 anstrebt. Einen genaueren Releasetermin gibt es demnach noch nicht.

Für welche Plattformen kommt es? Auf der offiziellen Webseite zum Spiel bestätigt Ubisoft die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.

Setting & Story

Avatar: Frontiers of Pandora wird nicht die Geschichte der SciFi-Filme nacherzählen, sondern eine eigene und brandneue Handlung bieten. Trotzdem soll die Teil des Kanon sein und sich demnach stark an den Filmen von Regisseur James Cameron orientieren. Worum sich die Story genau dreht, ist noch nicht ganz klar, aber wir werden wieder einen Konflikt zwischen den Na'vi, der blauen Alienrasse von Pandora, und den RDA-Streitkräften (Resources Development Administration) erwarten dürfen. Das lassen bereits die gezeigten Screenshots und Trailer erahnen, in denen wir bereits die Mechs der Menschen zu sehen bekommen:

Neben neuen Charakteren sollen wir auch auf neue Kreaturen stoßen, was mit dem Grenzgebiet des Mondes zu tun haben dürfte. Das Spiel heißt immerhin nicht umsonst Frontiers of Pandora, also "Grenzen von Pandora".

Gameplay

Mit dem Avatar-Spiel setzt Ubisoft auf ein Action-Adventure-Konzept in einer riesigen Open World. Statt jedoch in der Third-Person-Ansicht über den farbenfrohen und teils fluoreszierenden Mond zu wandern, erleben wir das Ganze aus der First-Person. Mit unserem neuen und eigenen Na'vi sollen wir eine "lebendige und reaktive Welt" erleben, die wir aber nicht nur zu Fuß entdecken können. Wie für Na'vi typisch, können wir beispielsweise auf einem Banshee (eine Art Flugsaurier) reiten bzw. fliegen.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Technik

Hauptverantwortlich für die Entwicklung ist das Studio Massive Entertainment (The Division), die zusammen mit Lightstorm Entertainment und Disney an dem Projekt arbeiten. Entwickelt wird Avatar in der Snowdrop Engine, die wir bereits in einem Trailer gezeigt bekamen:

Avatar ist mit seinen Kinofilmen für seine Bildgewalt bekannt. Der Anspruch, uns ein ähnliches optisches Erlebnis auch auf die Konsolen und den PC zu bringen, ist demnach groß. Die Entwickler*innen wollen die Technik ausreizen, um uns grafisch als auch beim Detailreichtum viel zu bieten. So soll es beispielsweise möglich sein, drei bis vier Kilometer Weitsicht genießen zu dürfen. Realistisch lichtdurchlässige Blätter und Schattenwürfe seien ebenfalls möglich.

Bei der Optik soll der technische Fortschritt aber nicht aufhören. Die Entwickler*innen sprachen bereits von "intelligenten Pflanzen" und NPCs, die sich der Tageszeit und dem Wetter viel bewusster sind, als wir es sonst kennen.

