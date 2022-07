Avatar: Frontiers of Pandora soll laut Insider noch 2022 erscheinen

Der Release von Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora ist der offiziellen Webseite nach immer noch für 2022 angedacht. Aber bahnt sich da nicht vielleicht doch noch eine Verschiebung an? Immerhin haben wir seit gut einem Jahr keine offiziellen Neuigkeiten zu dem Titel bekommen. Dabei wäre ein Release Ende diesen Jahres doch so passend, läuft doch auch James Camerons Kinofilm Avatar 2: The Way of Water im Dezember an.

Scheinbar müssen wir uns darüber aber keine Sorgen machen, wenn es nach Tom Henderson geht. Er glaubt nicht nur an den geplanten Release 2022, sondern will bereits ein genaues Datum in Erfahrung gebracht haben.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende

Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits

Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern

werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Avatar: Frontiers of Pandora soll angeblich vor dem Kinofilm erscheinen

Tom Henderson scheint wieder allerhand Informationen von seinen Quellen erhalten zu haben. So spekuliert er nicht nur über den Releasetermin des nächsten Need for Speed, sondern scheint auch mehr über Avatar: Frontiers of Pandora zu wissen. Seinen Quellen nach hat Ubisoft die Veröffentlichung für den 18. November 2022 angesetzt – nach aktuellem Plan versteht sich. Eine kurzfristige Verschiebung ist nie ausgeschlossen.

Sofern er Recht behält, würde das Spiel gut einen Monat vor dem Kinostart von Avatar 2: The Way of Water erscheinen. Der Film erzählz die Geschichte von Jake Sully ab dem 14. Dezember weiter.

Wie wahrscheinlich ist ein Release am 18. November? Es gibt mehrere Gründe, warum ein Release dieses Jahr Sinn ergibt: Zum einen wird 2022 nach wie vor von Ubisoft auf der Webseite kommuniziert. Zum anderen braucht Ubisoft für Ende des Jahres noch einen großen Titel. Außerdem können wir es uns kaum vorstellen, dass Ubisoft den Release allzu weit vom Kinostart des Films ansetzt. Immerhin können Spiel und Film voneinander profitieren. Und natürlich ist Tom Henderson in der Regel gut informiert. Ob er aber auch mit dem 18. November richtig liegt, ist eine andere Sache.

So oder so ist und bleibt das Datum bis auf Weiteres nur ein Gerücht. Eine Verschiebung auf 2023 ist trotzdem möglich, nicht zuletzt aufgrund eines Berichts von WindowsCentral, in dem von einem Release zwischen April 2022 und April 2023 die Rede ist.

Wir fragen derweilen bei Ubisoft nach, wie es um den Release und Neuigkeiten zum Avatar-Spiel steht.

Was wissen wir bisher über das Avatar-Spiel?

Zum Einstand hier ein Trailer, denn nur der kann euch ein Gefühl von der Schönheit des Planeten vermitteln:

Frontiers of Pandora ist ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, das uns mit neuen Charakteren eine von den Kinofilmen unabhängige Geschichte vorsetzt, die aber dennoch Teil des Kanons ist. Technisch soll das Spiel so sehr beeindrucken, dass es nur nicht mehr für Xbox One und PS4 entwickelt wird. Xbox Series X/S oder PS5 sind Pflicht. Dafür sollen wir Raytracing und eine "vier Kilometer weite Weitsicht" bekommen. Auf weitere Details warten wir dagegen weiterhin.

Was glaubt ihr, wann das Avatar-Spiel erscheint? Freut ich euch darauf?