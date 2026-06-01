Gothic Remake: Release-Uhrzeit, Preload und Download-Größe – Alle Infos zum Start des RPG-Comebacks

Wir haben alle Infos zum Release des Gothic Remakes für euch.

Am 05. Juni landet mit dem Remake von Gothic eines der wichtigsten deutschen Rollenspiele auf PS5, Xbox Series X/S und natürlich auch auf dem PC. Zwar dürfen wir euch bis zum Release noch nicht verraten, ob die Neuauflage von Alkimia Interactive gelungen ist, alles Weitere wollen wir euch aber schonmal mit auf den Weg geben.

Release-Uhrzeit: Ab wann geht's ab ins Minental?

Release: Freitag, der 05. Juni in Deutschland könnt ihr plattformübergreifend ab 19 Uhr spielen



Die globalen Release-Uhrzeiten könnt ihr euch hingegen auf dem folgenden Bild genauer anschauen:

Preload und Download-Größe

Die schlechte Nachricht vorab: Bislang schaut es nicht danach aus, als könntet ihr euch das Remake vorab herunterladen, um direkt um 19 Uhr loszulegen.

Was die Download-Größen anbelangt, geben die Stores die folgenden Werte an:

Xbox: 35,63 GB

35,63 GB Steam: 60 GB

60 GB PlayStation: unbekannt

Bonus für Mutige: Gehört ihr zu denen, die das Remake vorbestellen wollen, gibt's als Goodie übrigens Classic Gothic als Dreingabe: Mehr zum Thema Gothic-Trilogie kommt für satte 90€ auf PlayStation und Xbox - aber ihr könnt eins der RPGs als kostenlosen Bonus bekommen von Dennis Müller

Preis: So viel kostet das Gothic Remake zum Release

Spielt ihr auf PC, müsst ihr zehn Euro weniger zahlen. Werden auf PS5 und Xbox Series 59,99 Euro fällig, sind es auf PC "nur" 49,99 Euro.

Wie sich das Remake in den ersten zehn Stunden schlägt, verrät euch übrigens Kollege Jonas in seiner finalen Preview:

18:38 Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!

Autoplay

Wann erscheint der GamePro-Test?

Seid ihr aktuell noch skeptisch, empfehlen wir euch einen Blick in den GamePro-Test, der pünktlich zum Release erscheint.

Der Transparenz-halber sei aber auch an der Stelle erwähnt, dass uns die Testmuster für die PC-Version erst am Samstag erreicht haben und wir aktuell alles daran setzen, euch zum Release bestmöglich abzuholen.

Mehr zum Thema Wo ist unser Test zum Gothic-Remake? Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch von Dennis Müller

Ganz wichtig: Nach aktuellem Stand werden bis zum Release keine Konsolen-Keys verschickt. Wie es um den technischen Zustand auf PS5 und Xbox Series X/S bestellt ist, versuchen wir daher am kommenden Wochenende so schnell es geht für euch herauszufinden.

Habt ihr noch weitere Fragen zum Remake, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.