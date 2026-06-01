Gothic Remake: Release-Uhrzeit, Preload und Download-Größe – Alle Infos zum Start des RPG-Comebacks

Wir fassen für euch alles Wichtige zum Release des Remakes zusammen.

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Dennis Müller
01.06.2026 | 15:27 Uhr

Wir haben alle Infos zum Release des Gothic Remakes für euch. Wir haben alle Infos zum Release des Gothic Remakes für euch.

Am 05. Juni landet mit dem Remake von Gothic eines der wichtigsten deutschen Rollenspiele auf PS5, Xbox Series X/S und natürlich auch auf dem PC. Zwar dürfen wir euch bis zum Release noch nicht verraten, ob die Neuauflage von Alkimia Interactive gelungen ist, alles Weitere wollen wir euch aber schonmal mit auf den Weg geben.

Release-Uhrzeit: Ab wann geht's ab ins Minental?

  • Release: Freitag, der 05. Juni
    • in Deutschland könnt ihr plattformübergreifend ab 19 Uhr spielen

Die globalen Release-Uhrzeiten könnt ihr euch hingegen auf dem folgenden Bild genauer anschauen:

Preload und Download-Größe

Die schlechte Nachricht vorab: Bislang schaut es nicht danach aus, als könntet ihr euch das Remake vorab herunterladen, um direkt um 19 Uhr loszulegen.

Was die Download-Größen anbelangt, geben die Stores die folgenden Werte an:

  • Xbox: 35,63 GB
  • Steam: 60 GB
  • PlayStation: unbekannt

Bonus für Mutige: Gehört ihr zu denen, die das Remake vorbestellen wollen, gibt's als Goodie übrigens Classic Gothic als Dreingabe:

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Preis: So viel kostet das Gothic Remake zum Release

Spielt ihr auf PC, müsst ihr zehn Euro weniger zahlen. Werden auf PS5 und Xbox Series 59,99 Euro fällig, sind es auf PC "nur" 49,99 Euro.

Wie sich das Remake in den ersten zehn Stunden schlägt, verrät euch übrigens Kollege Jonas in seiner finalen Preview:

Video starten 18:38 Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!

Wann erscheint der GamePro-Test?

Seid ihr aktuell noch skeptisch, empfehlen wir euch einen Blick in den GamePro-Test, der pünktlich zum Release erscheint.

Der Transparenz-halber sei aber auch an der Stelle erwähnt, dass uns die Testmuster für die PC-Version erst am Samstag erreicht haben und wir aktuell alles daran setzen, euch zum Release bestmöglich abzuholen.

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Ganz wichtig: Nach aktuellem Stand werden bis zum Release keine Konsolen-Keys verschickt. Wie es um den technischen Zustand auf PS5 und Xbox Series X/S bestellt ist, versuchen wir daher am kommenden Wochenende so schnell es geht für euch herauszufinden.

Habt ihr noch weitere Fragen zum Remake, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

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Gothic Remake

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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