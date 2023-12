Baldur's Gate 3 sollte euch in Akt 3 ursprünglich die große Liebe wegnehmen – aber die Entwickler hatten Erbarmen

Astarion dürfte kein Fan der ursprünglichen Idee für eine Akt 3-Quest gewesen sein.

Larian gelingt es im Verlauf von Baldur's Gate 3 immer wieder, uns in richtig brenzlige oder emotional aufreibende Situationen zu bringen. Eigentlich hatte der Entwickler aber für eine Akt 3-Quest noch einen ganz besonders fiesen Plan. Da wurde allerdings ein wenig nachgebessert, weil die Idee, wie Studio-Chef Swen Vincke erklärt, "nicht sehr beliebt" war.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel verrät ein wichtiges Story-Ereignis im 3. Akt.

Larian hatte Herzschmerz-Panik für uns im Sinn

Am Ende des zweiten Akts treffen wir zum ersten Mal auf eine der fiesesten Widersacherinnen im Spiel, nämlich die Gestaltwandlerin Orin. Sie versucht uns im finalen Akt immer wieder zu täuschen und zu piesacken.

Schließlich findet das Ganze seinen grausamen Höhepunkt, wenn die Antagonistin unser Camp infiltriert und einen unserer Begleiter in den Bhaal-Tempel verschleppt. Vielen Spieler*innen dürfte dieser Moment Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben und tatsächlich kann die Angelegenheit auch bitterböse enden.

Aber die Situation sollte ursprünglich noch fieser sein: Geplant war nämlich, dass es sich bei dem entführten Companion immer um unseren Love Interest handelt, mit dem wir eine Beziehung eingegangen sind (via IGN).

Das hatte allerdings, wie die Entwickler erläutern, einen Nachteil: nämlich den, dass die Spielenden sich zu eilig zum Bhaal-Tempel aufgemacht und alles stehen und liegen gelassen haben. Das wiederum ist weder ideal für die Dramaturgie der Handlung, noch für die Balance, da es sich um eine ziemlich knackige Quest handelt.

Nach wie vor kann dieser Teil der Handlung uns aber ganz schön zum Zittern bringen. Tatsächlich scheint die Rettungsmission nämlich einen versteckten Timer zu haben, was immer wieder in der Community diskutiert wird. Womöglich wird dieser erst aktiv, nachdem eine bestimmte Teilquest abgeschlossen wird, aber wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte nicht trödeln.

So läuft das Ganze nach der Änderung ab

Nach wie vor werden die Wenigsten von euch wollen, dass ein Companion auf dem Opferaltar ausblutet – Romanze hin oder her. Und es kann es tatsächlich immer noch passieren, dass es zufällig eure Liebste oder euren Liebsten trifft.

Mehr Baldur's Gate 3: GameStar Talk hat mit RBTV über das RPG gesprochen:

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

So wird jetzt gewählt: Der Auswahl-Pool, aus dem sich Orin jetzt bedient, besteht aus Halsin, Gale, Minthara, Lae'zel und dem kleinen Mächen Yenna, das ihr in der Stadt in euer Camp aufnehmen könnt (via gamerant).

Ihr könnt aber sogar beeinflussen, wen es trifft, denn Orin schnappt sich keine Personen, die aktuell in eurer Party sind. Sind also zum Beispiel Halsin, Gale und Lae'zel an eurer Seite und Minthara gar nicht in eurem Camp, trifft es garantiert das kleine Mädchen.

Verratet uns, wie es euch gefallen hätte, wenn es bei der Quest immer die Partnerin oder den Partner trifft. Und berichtet auch gerne, ob ihr euch gleich zur Rettung aufgemacht oder erst mal andere Aufgaben erledigt habt.