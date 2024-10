Baldur's Gate 3-Fan findet erst nach mehreren Durchläufen heraus, dass man sich einen knackigen Kampf wesentlich leichter machen kann

Lae'zel dürfte sich über die Tollpatschigkeit dieses Gegners gewundert haben.

Baldur's Gate 3 ermöglicht uns häufig, kampflos vorzugehen, wenn wir einen rhetorisch begabten oder hinterlistigen Charakter spielen. Aber auch, wenn an einer gewaltsamen Auseinandersetzung schon kein Weg mehr vorbeiführt, gibt es die unterschiedlichsten Strategien, wie wir uns Gegenüberstellungen erleichtern können.

In manchen Fällen können wir unseren Gegner etwa einfach in den Abgrund schubsen, in diesem Fall hier lässt sich ein Bossgegner entwaffnen, sodass er sich entsprechend nicht mehr allzu gut wehren kann.

Solche Optionen sind aber leicht zu übersehen, wenn wir gar nicht erwarten, dass sie funktionieren oder durch Zufall auf sie stoßen. Kein Wunder also, dass ein Fan erst nach mehreren Durchläufen von der Taktik erfahren hat.

'Konnte nicht glauben, dass das funktioniert': Mächtiger Boss kann entwaffnet werden

Das Wichtigste in Kürze Baldur's Gate 3-Spieler*innen können unterschiedliche Taktiken nutzen, um Bossgegner zu überlisten.

Ein Fan entdeckt, dass der Apostel von Myrkul entwaffnet werden kann.

Die Entwaffnung erleichtert den Bosskampf am Ende von Akt 2.

Das hat einige Community-Mitglieder zunächst erstaunt und sie machen sich über den eigentlich mächtigen Boss lustig.



Reddit-User edukay verrät uns in einem Post von der Entdeckung, die zwar nicht grundsätzlich neu, aber doch für den Fan eine ganz frische Erkenntnis war. Die Person verrät:

Nach vielen Spieldurchläufen habe ich herausgefunden, dass man den Apostel von Myrkul entwaffnen kann.

Der Fan berichtet, die Resistenzen des Bossgegners überwunden zu haben und ihn mit einem entwaffnenden Angriff erwischt zu haben. "Seine Sense ist in das Loch gefallen", berichtet edukay weiter. Damit wird der knackige Bosskampf am Ende von Akt 2 natürlich um einiges leichter.

Auch andere Community-Mitglieder waren ziemlich überrascht, dass sich der mächtige Feind auf diese Art bloßstellen lässt. Ein Fan schreibt beispielsweise: "Das ist tatsächlich lächerlich. Buchstäblich der Apostel des Todes-Gottes und er einfach so: 'Aw, verdammt, mein Dingsda ist heruntergefallen.'.

Eine andere Person spinnt die Geschichte gleich noch weiter: "Also ... äh ... können wir eine Auszeit machen, damit ich mir dieses Teil wieder schnappen kann? Komm schon, dauert bloß eine Sekunde."

Ein weiterer User berichtet:

Kann ich bestätigen! Ich habe das Lae'zel probieren lassen und mir gedacht: 'Die lassen mich das nicht wirklich machen, oder doch?' UND DANN HAT ES GEKLAPPT. Das bleibt immer noch einer meiner liebsten zufälligen Kampferfolge aller Zeiten.

In Baldur's Gate 3-Bosskämpfen lässt sich jede Menge Schabernack treiben

Das ist aber nur eine von vielen witzigen Möglichkeiten, wie sich Bosse im Monster-RPG auf kreative Weise bezwingen lassen. Bereits vor längerer Zeit haben wir berichtet, wie Spieler*innen den Apostel mit nur einem einzigen Treffer in den Boden stampfen; und das dank eines ordentlichen Gold-Vorrats!

Bei anderen harten Feinden ist es sogar mit einer List möglich, sie dazu zu bringen, sich selbst zu töten. In den oben verlinkten Artikeln findet ihr weitere spannende Strategien für ganz unterschiedliche Bosskämpfe. Noch mehr davon gibt's in unseren News und Guides zum Spiel.

Wusstet ihr schon, dass der mächtige Boss sich einfach entwaffnen lässt? Oder gibt es noch einen anderen Gegner, bei dem ihr nicht erwartet hättet, dass das funktioniert?