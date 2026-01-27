Baldur's Gate 3-Fan bringt über 100 Dialoge & mehr als 1000 Zeilen vertonten Dialog aus dem Early Access zurück ins Spiel – und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen

Dass in Baldur's Gate 3 extrem viel Inhalt steckt, ist kein Geheimnis und trotzdem wird das Spielpaket mit jedem Tag dicker. Nicht nur, dass Larian selbst viele neue Inhalte über Patches hinzugefügt hat, durch den offiziellen Mod-Support erscheinen quasi täglich neue Erweiterungen.
Eine davon ist Early Access Scenes Restored, eine Mod, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gestrichene Szenen aus der Pre-Release-Fassung des Rollenspiels zurückzubringen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und bringt uns unter anderem auch Zwischensequenzen zurück, die wir in der finalen Version schmerzlich vermissen.
Das erwartet euch in Early Access Scenes Restored
Wenn ihr Baldur's Gate 3 bereits im Early Access ausführlich gespielt habt, ist euch nach dem Release sicher aufgefallen, dass es einige Szenen nicht in die finale Version geschafft haben. Während das bei einigen Inhalten durchaus nachvollziehbar ist, weil sie nicht mehr zum "Kanon" der Vollversion passen, ist es bei anderen sehr schade.
Die Mod bringt deswegen verschiedene NPCs, wie etwa das "Muschel-Kind" Lotan vom Strand, und auch ganze Dialog-Sequenzen, wie die, in der Gale über seinen berühmten Hirsch-Eintopf plaudert, zurück.
Zusätzlich reagieren Companions jetzt häufiger auf bestimmte Entscheidungen. Insgesamt handelt es sich um über 100 Dialoge und mehr als 1000 vertonte Zeilen, die noch in den Spieldaten versteckt waren.
Link zum YouTube-Inhalt
Modder HyperspaceTowel hat dabei aber nicht einfach nur die Szenen zurück ins Spiel gebracht, er hat auch dafür gesorgt, dass nur Inhalte wiederkehren, die auch zur Release-Version des Spiels passen. Die alten Persönlichkeiten von Wyll und Karlach hat er etwa nicht implementiert.
Außerdem hat er die Dialoge bei Bedarf gefixt und etwa kleine Grammatikfehler beseitigt oder fehlende Wörter ergänzt. Damit die Vertonung weiterhin dazu passt, hat er die fehlenden oder fehlerhaften Teile durch Audioschnipsel aus anderen Dialogen ersetzt.
Insbesondere durch die neuen Reaktionen der Companions, sowie die daraus resultierenden Dialoge wird das Erlebnis durch die Mod spürbar aufgewertet und bietet viele ziemlich coole Ergänzungen. Einziger Nachteil ist, dass diese natürlich nur im ersten Akt verfügbar sind, da sich der Early Access auf diesen beschränkte.
Die Mod könnt ihr über Nexus Mods herunterladen und installieren und sie ist auch mit anderen Erweiterungen kombinierbar. Im integrierten Mod Manager ist sie aktuell allerdings noch nicht verfügbar.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.