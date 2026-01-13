Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

Auch bei sehr guten Spielen gibt es immer noch was zu verbessern.

Larian hat mit Baldur's Gate 3 bewiesen, dass das Studio in der Lage ist, ein absolut wegweisendes RPG-Meisterwerk zu veröffentlichen. Aber selbst an einem absolut großartigen Spiel lässt sich immer noch was verbessern – und dem hat sich neben dem Entwickler selbst auch die Community fleißig angenommen. Einige dieser Ideen schaut sich Larian jetzt mit Blick auf das nächste große Rollenspiel, Divinity, an.

Larian schaut sich ganz bestimmte Fan-Verbesserungen genauer an

Der Entwickler hat auf Reddit ein großes AMA veranstaltet. Die Abkürzung steht für "Ask Me Anything" und es handelt sich dabei um eine offene Fragerunde, bei der Fans die Mitarbeitenden löchern durften.

Eine Person wollte dabei wissen:

Welche Mods für BG3 habt ihr gesehen, bei denen ihr euch gedacht habt: „Darauf hätten wir auch kommen müssen“, oder: „Das müssen wir beim nächsten Mal unbedingt einbauen!“?

Die Frage beantwortet Head of Design Nick Pechenin, auf Reddit aktiv unter dem Pseudonym Nick_Larian:

Wir schauen uns auf jeden Fall alle UI-Mods an [also Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Anm. der Redaktion]. Das UI-Team hat sehr hart daran gearbeitet, die Komplexität eines Open-World-DnD-Abenteuers in ein Videospielformat zu übertragen. Aber wir hatten noch weitere Verbesserungen im Sinn, die wir einfach nicht mehr in unsere Releases einbauen konnten. Wir sind froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, die Benutzeroberfläche modifizierbar zu machen.

Damit spricht Pechenin tatsächlich eine der größten Herausforderungen an, vor denen Larian bei Baldur's Gate 3 stand. Generell sind sich Fans einig, dass der Entwickler die Pen and Paper-Systeme ziemlich gelungen ins Videospielformat übersetzt hat. Aber so richtig übersichtlich war trotzdem nicht alles. Gerade auf Neulinge konnte einiges erschlagend wirken.

Es ist also wirklich spannend, wie die UI-Gestaltung bei Divinity aussehen wird. In dem ersten, ziemlich brutalen und cinematisch inszenierten Trailer konnten wir uns davon noch keinen Eindruck verschaffen, beziehungsweise wird daran vermutlich auch noch sehr viel gearbeitet.

Nun interessiert uns aber auch eure Meinung zum Thema: Braucht Divinity dringend Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche, verglichen mit BG3? Oder wo könnten sich Larian noch mehr von Mods abschauen?