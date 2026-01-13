Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

Larian arbeitet aktuell an einem neuen RPG-Brocken, und will dafür aus dem lernen, was die Community an Baldur's Gate 3 selbstständig verbessert hat.

Samara Summer
13.01.2026 | 10:00 Uhr

Auch bei sehr guten Spielen gibt es immer noch was zu verbessern. Auch bei sehr guten Spielen gibt es immer noch was zu verbessern.

Larian hat mit Baldur's Gate 3 bewiesen, dass das Studio in der Lage ist, ein absolut wegweisendes RPG-Meisterwerk zu veröffentlichen. Aber selbst an einem absolut großartigen Spiel lässt sich immer noch was verbessern – und dem hat sich neben dem Entwickler selbst auch die Community fleißig angenommen. Einige dieser Ideen schaut sich Larian jetzt mit Blick auf das nächste große Rollenspiel, Divinity, an.

Larian schaut sich ganz bestimmte Fan-Verbesserungen genauer an

Der Entwickler hat auf Reddit ein großes AMA veranstaltet. Die Abkürzung steht für "Ask Me Anything" und es handelt sich dabei um eine offene Fragerunde, bei der Fans die Mitarbeitenden löchern durften.

Video starten 1:24:48 D&D in der Krise: Was wird jetzt aus Baldur's Gate 4?

Eine Person wollte dabei wissen:

Welche Mods für BG3 habt ihr gesehen, bei denen ihr euch gedacht habt: „Darauf hätten wir auch kommen müssen“, oder: „Das müssen wir beim nächsten Mal unbedingt einbauen!“?

Die Frage beantwortet Head of Design Nick Pechenin, auf Reddit aktiv unter dem Pseudonym Nick_Larian:

Wir schauen uns auf jeden Fall alle UI-Mods an [also Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Anm. der Redaktion]. Das UI-Team hat sehr hart daran gearbeitet, die Komplexität eines Open-World-DnD-Abenteuers in ein Videospielformat zu übertragen.

Aber wir hatten noch weitere Verbesserungen im Sinn, die wir einfach nicht mehr in unsere Releases einbauen konnten. Wir sind froh, dass wir es überhaupt geschafft haben, die Benutzeroberfläche modifizierbar zu machen.

Damit spricht Pechenin tatsächlich eine der größten Herausforderungen an, vor denen Larian bei Baldur's Gate 3 stand. Generell sind sich Fans einig, dass der Entwickler die Pen and Paper-Systeme ziemlich gelungen ins Videospielformat übersetzt hat. Aber so richtig übersichtlich war trotzdem nicht alles. Gerade auf Neulinge konnte einiges erschlagend wirken.

Divinity soll noch bessere Companions und Romanzen bekommen als Baldur's Gate 3 - und so will Larian es anstellen
von Eleen Reinke
Divinity wirft das unbeliebteste Feature seines Vorgängers über Bord und jetzt hab ich direkt noch mehr Bock auf das Rollenspiel
von Kevin Itzinger

Es ist also wirklich spannend, wie die UI-Gestaltung bei Divinity aussehen wird. In dem ersten, ziemlich brutalen und cinematisch inszenierten Trailer konnten wir uns davon noch keinen Eindruck verschaffen, beziehungsweise wird daran vermutlich auch noch sehr viel gearbeitet.

Nun interessiert uns aber auch eure Meinung zum Thema: Braucht Divinity dringend Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche, verglichen mit BG3? Oder wo könnten sich Larian noch mehr von Mods abschauen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

vor 2 Stunden

Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten

vor 2 Tagen

Baldur's Gate 3: Diese witzige Szene im Zirkus werden die meisten Fans nie erleben - mit einer bestimmten Unterklasse verbreitet ihr Angst und Schrecken

vor 2 Tagen

Das Serienfinale von Stranger Things fühlt sich wie ein Bosskampf aus Baldur’s Gate 3 an – und das ist kein Zufall

vor einer Woche

"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldurs Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

vor 15 Minuten

Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor 48 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
PS Plus im Januar 2026 - Bonus-Spiel ist über Nacht überraschend aus der Bibliothek verschwunden und Community ist verwundert

vor einer Stunde

PS Plus im Januar 2026 - Bonus-Spiel ist über Nacht überraschend aus der Bibliothek verschwunden und Community ist verwundert
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026   2  

vor einer Stunde

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
mehr anzeigen