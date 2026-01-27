Fable - Erste Infos zur Map-Größe: Open World wird kleiner als die von Forza Horizon, aber aus gutem Grund

Was wir bereits über die Open World von Fable wissen.

Playground Games' kommendes Rollenspiel Fable entführt uns in eine frei erkundbare Open World alias Albion. Und falls ihr gehofft hattet, dass die Spielwelt des Fantasy-Spiels ähnlich groß ausfallen wird wie die von Forza Horizon 3 oder Forza Horizon 4, den müssen wir enttäuschen. Ist laut Entwickler aber auch logisch (via IGN).

Darum ist die Open World von Fable kleiner als eine Forza Horizon-Spielwelt

Darum geht's genau: Game Director wurde in einem Interview mit IGN zur Map-Größe bzw. zum Umfang der Open World von Fable gefragt. Ihm zufolge sei der Vergleich mit Forza Horizon tatsächlich sinnvoll: Wenig überraschend falle die Spielwelt von Fable kleiner aus.

Der Grund: Forza Horizon-Open Worlds sind so designt, dass ihr dort mit 250 km/h hindurchbrausen könnt. Im Verhältnis muss die Spielwelt eines Racers also größer ausfallen als die eines Fantasy-RPGs. "[In Fable] bewegt ihr euch höchstens so schnell wie ein Pferd", so Fulton.

1:00:43 Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch

Autoplay

Fables Open World sei aber dennoch "riesig", fährt Fulton im IGN-Interview fort:

Was wir also festgestellt haben, ist: Obwohl wir viel Erfahrung im World-Building und Technologie aus den Horizon-Titeln in dieses Spiel übernommen haben – wir teilen uns natürlich auch eine gemeinsame Codebasis –, mussten wir neu bewerten, welche Aspekte beim Aufbau von Albion wirklich wichtig sind. Es ist also nach wie vor riesig.

Konkrete Angaben zur Größe der Spielwelt macht der Game Director aber nicht. So oder so werden Spieler*innen laut Fulton viel Zeit in Albion verbringen:

Es gibt jede Menge zu entdecken, aber bei diesem Spiel mussten wir sehr, sehr viel mehr Details einbauen, als es bei einem Horizon-Spiel nötig wäre. Man bewegt sich also langsamer, sieht dafür aber viel mehr und erlebt deutlich mehr. Ich glaube, man ist dadurch stärker in die Welt eingetaucht.

Laut Playground Games soll Fable 1000 NPCs mit eigenen Persönlichkeiten und Tagesabläufen bieten. Zudem soll jedes Haus im Spiel betretbar sein.

Und eine witzige Anekdote zum Schluss: Dass Playground Games die Open World von Fable kleiner halten muss als die eines Forza Horizon-Ablegers, merkte das Team schließlich gleich zu Beginn der Entwicklung des kommenden RPGs:

Als Erstes ließen wir unseren Fable- Charakter in Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 herumlaufen und es dauerte ewig, bis wir irgendwohin kamen. Ich glaube, falls uns das nicht schon vorher klar war, dann war es der Moment, in dem uns bewusst wurde: 'Okay, wir müssen hier wohl ein paar unserer Metriken anpassen'.

Release und Plattformen: Fable soll im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Das Rollenspiel wird zum Release direkt im GamePass Ultimate landen. Und frohe Kunde für PlayStation-Fans: Fable kommt im Herbst 2026 nicht nur für die Xbox Series X/S und den PC auf den Markt, sondern zeitgleich auch für die PS5!

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die Open World von Fable?