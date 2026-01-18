Baldur's Gate 3-Entwickler verrät die eine Sache, die er bedauert: Die Story dieses Charakters hätte mehr Aufmerksamkeit verdient

Wyll hat es im Ensemble der BG3-Companions etwas schwer.

Eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3 sind die großartigen Companions, mit denen wir unser Abenteuer erleben können. Egal ob wir Karlach, Astarion oder einen der anderen mitnehmen, ihre Geschichten sind nicht nur eng mit dem Hauptplot verbunden, alle Charaktere wachsen uns mit der Zeit auch immer mehr ans Herz – ja, sogar Gale.

Ein Charakter fällt dabei aber etwas ab – der Hexenmeister Wyll Ravengard. In einem AMA (Ask me anything) wurde Larian auf ihn und seine vergleichsweise bedeutungslose Geschichte angesprochen und sein Autor äußerte sich ausführlich dazu.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

"Ich wünschte, er hätte mehr Content bekommen"

Im Gegensatz zu den meisten Origin-Companions hat der sympathische Wyll nur wenig Einfluss auf das große Ganze. Stattdessen sind es eher sein Vater und seine Patronin Mizora, die eine wichtige Rolle spielen. Das brachte ein Fan nun im AMA zur Sprache und die Antwort von Larian-Autor Kevin VanOrd, der neben Wyll auch federführend für Lae'zel verantwortlich war, liefert einige Erklärungen und drei wichtige Punkte.

Die Zerrissenheit: Wyll wird oft zwischen seinem Vater und Mizora hin- und hergeschubst. Das ist zwar eine spannende Dynamik, tatsächlich bleibt seine eigene, persönliche Entwicklung aber auf der Strecke.

"Er ist eigentlich in zwei Geschichten aufgeteilt – die Mizora-Story und die Ravengard-Story – und das war rückblickend vielleicht ein Fehler. Ich wünschte auch, ich hätte ihm einen stärkeren Endpunkt geben können. Es hat mich immer gewurmt, dass er am Ende genau so enden kann, wie er angefangen hat – als die ‚Klinge der Grenzen‘, ohne einen bedeutsamen Unterschied."

Timing-Probleme: Wyll wurde im Laufe des Early Access umfangreich umgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt waren die anderen Charaktere allerdings schon fertig. Darum fühlt er sich gelegentlich etwas isoliert und nicht so gut mit der Haupthandlung verzahnt an, wie es etwa bei Schattenherz oder Gale der Fall ist.

"Wie ihr wahrscheinlich wisst, waren wir mit Wylls Rekrutierung und seinen ersten Quests im Early Access nicht zufrieden. Deshalb fingen wir zu einem Zeitpunkt noch einmal von vorne an, als die Geschichten der meisten anderen Gefährten bereits ziemlich solide standen. Viele Entscheidungen fielen später in der Entwicklung, als es ideal gewesen wäre."

Cut Content: Ursprünglich sollte Wyll in der Nähe von Baldur's Tor auch eine wichtige Schlüsselsituation bekommen, der Abschnitt wurde allerdings komplett geschnitten.

"Es gab eine Schlüsselsituation in der Nähe von Baldur’s Tor, in die ich Wyll eigentlich stark einbeziehen wollte (das ‚Red War College‘), die dann jedoch gestrichen wurde. Das hieß: wieder zurück ans Reißbrett."

Dazu kamen zwei längere krankheitsbedingte Ausfälle VanOrds, die genau in entscheidende Phasen fielen. Das Ergebnis war dann, dass Wylls Inhalte generell spärlicher ausfielen als ihm lieb gewesen wäre.

Wyll hatte es von Anfang an schwer

Wie im Interview erwähnt, wurde Wyll im Verlauf des Early Access umfangreich umgeschrieben. Grund war neben der eigenen Unzufriedenheit auch das Feedback aus der Community, die den Hexenmeister als "flach" und nicht wirklich spannend beschrieb.

Im Gegenzug zu der selbstlosen und diplomatischen Version war die alte arrogant und verbittert – angetrieben von einem persönlichen Rachefeldzug. Auch die heute manipulative und toxische Bindung zu Mizora war eine andere. Es folgte die Überarbeitung und sogar der Synchronsprecher wurde ausgetauscht, um der neuen Version eine passendere Stimme zu verleihen.

Wie empfindet ihr die Hintergrund-Story von Wyll? Hattet ihr den Hexenmeister dabei, oder ist er bei euch meistens im Camp versauert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!