Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten

Könnte Baldur's Gate 3 bald für die Switch 2 erscheinen? Ein Leaker deutet das zumindest an und wir überlegen, wie wahrscheinlich das ist. Larian hat sich mittlerweile in einem AMA geäußert.

Kevin Itzinger
13.01.2026 | 07:30 Uhr

Kommt Baldurs Gate 3 auf die Switch 2? Kommt Baldur's Gate 3 auf die Switch 2?

Larian äußert sich in AMA zu möglicher Switch 2-Version

In einer Fragerunde (Ask my anything/AMA) auf Reddit wurde Larian Studios unter anderem nach einer Switch 2-Version gefragt. Und so wie es aussieht, wird es keine Version für die Nintendo-Konsole geben. Konkret lautet die Antwort:

"Wir hätten das gerne getan, aber es lag nicht in unserer Entscheidung."

Technische Gründe für das Auslassen der Switch 2 scheint es demnach offenbar nicht zu geben. Möglich natürlich, dass trotzdem irgendwann eine Fassung für die Nintendo-Konsole erscheint, rechnen solltet ihr damit allerdings nicht.

Originalversion der News aus dem Oktober 2025

Baldur's Gate 3 ist wohl das am meisten gefeierte Spiel der letzten Jahre. Das Rollenspiel begeisterte zahlreiche Fans und staubte wohlverdient unzählige Game of the Year-Awards ab. Bisher könnten wir das Dungeons&Dragons-Abenteuer aber nur auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series, nicht aber der Nintendo Switch spielen. Das könnte sich jedoch noch ändern.

Die Chancen für eine Switch 2-Version von BG3 stehen gut

Anlass für diesen Artikel ist eine Aussage des bekannten Leakers NateTheHate. Auf die Frage, ob es irgendwelche Updates zum Next Gen-Update von Red Dead Redemption 2 oder einer Switch 2-Version von Baldur's Gate 3 schrieben, postete er auf Twitter: "Keine Neuigkeiten zu RDR2. Ich habe etwas über BG3 für SW2 gehört, muss das aber erst noch überprüfen, bevor ich es weitergeben kann."

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Das ist natürlich alles andere als eine klare Bestätigung, aber dennoch ein Hinweis darauf, dass hinter verschlossenen Türen über das Thema gesprochen wird. Aber wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Wir möchten das hier einmal durchspielen.

Vor gut einem Monat hat Larian einen Patch für Baldur's Gate 3 veröffentlicht und darin war auch eine native Spiel-Version für das Steam Deck enthalten. Normalerweise laufen die meisten Spiele auf dem Deck in ihrer Windows-Version und müssen deshalb von einem "Dolmetscher" in Echtzeit übersetzt werden. Dabei kommt auf Valves Handheld Proton zum Einsatz.

GameStar Black Edition Baldur's Gate 3 05/25
GameStar Black Edition Baldur's Gate 3 05/25
Bundle aus Heft und Epaper
Exklusiv im GameStar Shop – Ab sofort verfügbar
  • 200 Seiten zum Rollenspiel-Hit 
  • detaillierte Komplettlösung mit Entscheidungshilfen
  • Profi-Tipps zum Zaubern, Schleichen, Kämpfen uvm.
  • stabile Charakterkarten zu den Origins aus dem Spiel
  • XXL-Doppelposter (57,4 x 78,0 cm)
  • könnt ihr nicht daten – egal wie sehr ihr es liebt
14,99 €

Das funktioniert zwar sehr gut, kostet aber auch Leistung. Eine native Version kann hingegen direkt über das SteamOS, beziehungsweise Linux laufen und die Power des Gerätes noch besser ausnutzen und eine bessere Optik und höhere FPS-Zahlen ermöglichen.

Schon vorher war Baldur's Gate 3 auf dem Steam Deck durchaus spielbar, jetzt funktioniert das aber noch besser. Gehen wir jetzt davon aus, dass Larian dieselben Optimierungen auch für die Switch 2 durchführt, haben wir keinen Zweifel daran, dass das RPG auch auf der Nintendo-Konsole laufen würde. Dank DLSS-Unterstützung könnte es sogar besser aussehen.

1
"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten
von Linda Sprenger
2
Baldur's Gate 3: Diese witzige Szene im Zirkus werden die meisten Fans nie erleben - mit einer bestimmten Unterklasse verbreitet ihr Angst und Schrecken
von Stephan Zielke

Zudem verfügt Larian auch schon über die nötige Erfahrung mit der Nintendo-Hardware. Bereits Divinity: Original Sin 2 lief sehr gut auf der ersten Switch. Mittlerweile können wir das RPG sogar auf einem iPad spielen. Baldur's Gate 3 ist zwar noch komplexer und sieht auch hübscher aus, dafür steht auf der Switch 2 aber auch mehr Power zur Verfügung.

Es könnte natürlich sein, dass das Spiel wie damals auf der Series S mit kleinen Einschränkungen erscheinen würde und etwa der Splitscreen-Modus tabu wäre. Grundsätzlich sind wir uns aber ziemlich sicher, dass eine Switch 2-Version möglich wäre. Ebenfalls sicher sind wir uns über die Nachfrage – es gibt sicher einige Rollenspiel-Fans, die das Abenteuer gerne (noch einmal) auf der Switch erleben würden.

Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr die Portierung für wahrscheinlich und würdet ihr das RPG auch erneut auf der Nintendo-Konsole spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten

vor 2 Tagen

Baldur's Gate 3: Diese witzige Szene im Zirkus werden die meisten Fans nie erleben - mit einer bestimmten Unterklasse verbreitet ihr Angst und Schrecken

vor 2 Tagen

Das Serienfinale von Stranger Things fühlt sich wie ein Bosskampf aus Baldur’s Gate 3 an – und das ist kein Zufall

vor einer Woche

"One more gift" Vater macht seinem Sohn ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und der kann nach über 2 Jahren endlich mit Baldur's Gate 3 starten

vor 2 Wochen

Baldur's Gate 3: Bester Kämpfer-Build für Lae'zel nach Patch 8 – Unterklasse, Talente und Stats
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Winds + Waves-Reveal naht - Gen 10 dürfte wohl bald enthüllt werden   4  

vor 21 Minuten

Pokémon Winds & Waves-Reveal naht - Gen 10 dürfte wohl bald enthüllt werden
Kommt Baldurs Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten   2  

vor 35 Minuten

Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten
Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen   1     5

vor einer Stunde

Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen
Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series XS bestätigt und so siehts mit PC, PS4 und mehr aus   16     3

vor einer Stunde

Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series X/S bestätigt und so sieht's mit PC, PS4 und mehr aus
mehr anzeigen