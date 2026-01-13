Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten

Kommt Baldur's Gate 3 auf die Switch 2?

Larian äußert sich in AMA zu möglicher Switch 2-Version In einer Fragerunde (Ask my anything/AMA) auf Reddit wurde Larian Studios unter anderem nach einer Switch 2-Version gefragt. Und so wie es aussieht, wird es keine Version für die Nintendo-Konsole geben. Konkret lautet die Antwort: "Wir hätten das gerne getan, aber es lag nicht in unserer Entscheidung." Technische Gründe für das Auslassen der Switch 2 scheint es demnach offenbar nicht zu geben. Möglich natürlich, dass trotzdem irgendwann eine Fassung für die Nintendo-Konsole erscheint, rechnen solltet ihr damit allerdings nicht.

Originalversion der News aus dem Oktober 2025

Baldur's Gate 3 ist wohl das am meisten gefeierte Spiel der letzten Jahre. Das Rollenspiel begeisterte zahlreiche Fans und staubte wohlverdient unzählige Game of the Year-Awards ab. Bisher könnten wir das Dungeons&Dragons-Abenteuer aber nur auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series, nicht aber der Nintendo Switch spielen. Das könnte sich jedoch noch ändern.

Die Chancen für eine Switch 2-Version von BG3 stehen gut

Anlass für diesen Artikel ist eine Aussage des bekannten Leakers NateTheHate. Auf die Frage, ob es irgendwelche Updates zum Next Gen-Update von Red Dead Redemption 2 oder einer Switch 2-Version von Baldur's Gate 3 schrieben, postete er auf Twitter: "Keine Neuigkeiten zu RDR2. Ich habe etwas über BG3 für SW2 gehört, muss das aber erst noch überprüfen, bevor ich es weitergeben kann."

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Das ist natürlich alles andere als eine klare Bestätigung, aber dennoch ein Hinweis darauf, dass hinter verschlossenen Türen über das Thema gesprochen wird. Aber wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Wir möchten das hier einmal durchspielen.

Vor gut einem Monat hat Larian einen Patch für Baldur's Gate 3 veröffentlicht und darin war auch eine native Spiel-Version für das Steam Deck enthalten. Normalerweise laufen die meisten Spiele auf dem Deck in ihrer Windows-Version und müssen deshalb von einem "Dolmetscher" in Echtzeit übersetzt werden. Dabei kommt auf Valves Handheld Proton zum Einsatz.

Das funktioniert zwar sehr gut, kostet aber auch Leistung. Eine native Version kann hingegen direkt über das SteamOS, beziehungsweise Linux laufen und die Power des Gerätes noch besser ausnutzen und eine bessere Optik und höhere FPS-Zahlen ermöglichen.

Schon vorher war Baldur's Gate 3 auf dem Steam Deck durchaus spielbar, jetzt funktioniert das aber noch besser. Gehen wir jetzt davon aus, dass Larian dieselben Optimierungen auch für die Switch 2 durchführt, haben wir keinen Zweifel daran, dass das RPG auch auf der Nintendo-Konsole laufen würde. Dank DLSS-Unterstützung könnte es sogar besser aussehen.

Zudem verfügt Larian auch schon über die nötige Erfahrung mit der Nintendo-Hardware. Bereits Divinity: Original Sin 2 lief sehr gut auf der ersten Switch. Mittlerweile können wir das RPG sogar auf einem iPad spielen. Baldur's Gate 3 ist zwar noch komplexer und sieht auch hübscher aus, dafür steht auf der Switch 2 aber auch mehr Power zur Verfügung.

Es könnte natürlich sein, dass das Spiel wie damals auf der Series S mit kleinen Einschränkungen erscheinen würde und etwa der Splitscreen-Modus tabu wäre. Grundsätzlich sind wir uns aber ziemlich sicher, dass eine Switch 2-Version möglich wäre. Ebenfalls sicher sind wir uns über die Nachfrage – es gibt sicher einige Rollenspiel-Fans, die das Abenteuer gerne (noch einmal) auf der Switch erleben würden.

Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr die Portierung für wahrscheinlich und würdet ihr das RPG auch erneut auf der Nintendo-Konsole spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!