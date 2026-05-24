Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach 900 Stunden eine Kreatur, die kaum jemand zu Gesicht bekommt - und die nur für eine einzige Kampfrunde auftaucht

Wollt ihr dieses Wesen zu sehen bekommen, müsst ihr Karlach erst einmal entsprechend skillen.

Wer Baldur's Gate 3 gespielt hat, der weiß in der Regel auch, dass es unmöglich ist, alles im Spiel in einem Durchlauf zu sehen. Das liegt nicht nur an den zahlreichen versteckten Details. Manche Kreaturen bekommt ihr etwa nur zu Gesicht, wenn ihr eine ganz bestimmte Unterklasse wählt. So beim Flumph.

Flum-WAS?

Falls ihr keine Ahnung haben solltet, was Flumphs sind oder sie schlicht noch nie in BG3 entdeckt habt, seid ihr damit nicht allein. Redditor AtlasFlynn hat etwa ganze 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, ehe er oder sie die quallenartigen Kreaturen zum ersten Mal gesehen hat und diese Entdeckung verdutzt mit der Community teilte.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Dabei ist es gar nicht so verwunderlich, dass der Fan die Kreaturen zuvor nie gesehen hatte. Sie tauchen nämlich nirgendwo in der freien Wildbahn der Spielwelt auf. Stattdessen gibt es nur einen einzigen Weg, ihnen zu begegnen: Ihr braucht einen Barbaren im Team, der oder die den Pfad der Wilden Magie als Unterklasse wählt.

Sobald der Charakter in den Kampfrausch gerät, wird nämlich einer von acht magischen Effekten ausgelöst – und ihr könnt es euch vielleicht denken, einer dieser Effekte beschwört einen spektralen Flumph. Der bleibt aber nicht dauerhaft an eurer Seite, sondern explodiert am Ende eurer Runde direkt und richtet dabei Flächenschaden an.

"900 Stunden und ich hab heute gelernt, dass es Flumphs im Spiel gibt"

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Dass so wenige Fans den Flumph bis heute kennen, dürfte wohl auch an der Unterklasse liegen. Der Pfad der Wilden Magie ist zwar definitv spaßig für alle, die gerne etwas Chaos in ihrem Playthrough wollen, aber fällt neben den anderen, deutlich stärkeren Unterklassen der Barbarin schnell hinten runter.

Umso mehr wird der Fund natürlich von Usern in den Kommentaren gefeiert. Viele Fans fragen sich, was wohl an Entwicklungszeit und Aufwand in Teile des Spiels geflossen sind, die viele Leute nie zu Gesicht bekommen werden.

Redditor Roland1232 bringt die Stimmung auf den Punkt:

"Das ist eben Larian. Für die meistem normalen Unternehmen wäre es undenkbar, Wochen an Arbeit damit zu verbringen, Kreaturen mit einzigartigen Mechaniken zu designen und zu testen, nur damit sie dann in einen leicht verpassbaren Kampf gepackt und danach nie wieder gesehen werden. Aber deshalb hat das Spiel noch immer jeden Tag 50-70K Spieler, 3 Jahre nach Release."

Kanntet ihr den Flumph schon? Und welche Barbaren-Unterklasse mögt ihr am liebsten?